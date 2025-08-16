Россияне проснулись утром и увидели пеплопад

Жители поселка Ключи на Камчатке утром 16 августа обнаружили пеплопад. Вулкан Ключевской снова выбросил пепел на высоту 6500 метров.
В Сети появились снимки, на которых здания, улицы и транспорт покрыты серым слоем.
Шлейф распространяется на северо-восток, в сторону Берингова моря, отметили сейсмологи. По прогнозу ученых, пеплопад возможен и в населенных пунктах Усть-Камчатского округа.
Ранее 13 августа сообщалось, что ученые РАН зафиксировали очередной пепловый столб высотой до 12 километров. Шлейф пепла распространился в южном направлении региона.
