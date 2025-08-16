Ричмонд
Россияне проснулись утром и увидели пеплопад

Жители поселка Ключи на Камчатке утром 16 августа обнаружили пеплопад.

Жители поселка Ключи на Камчатке утром 16 августа обнаружили пеплопад. Вулкан Ключевской снова выбросил пепел на высоту 6500 метров.

В Сети появились снимки, на которых здания, улицы и транспорт покрыты серым слоем.

Шлейф распространяется на северо-восток, в сторону Берингова моря, отметили сейсмологи. По прогнозу ученых, пеплопад возможен и в населенных пунктах Усть-Камчатского округа.

Ранее 13 августа сообщалось, что ученые РАН зафиксировали очередной пепловый столб высотой до 12 километров. Шлейф пепла распространился в южном направлении региона.

