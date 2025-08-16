Отличная новость — «Байкал-Энергия» поедет на Кубок России

Хоккейный клуб «Байкал-Энергия» официально подтвердил свое участие в Кубке России по хоккею с мячом (6+). Команда получила повторное приглашение от Федерации хоккея с мячом России и согласилась на участие, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба.
«Это стало возможным благодаря вашей общественной поддержке и активности, дорогие болельщики!» — сообщили в клубе.
Ранее участие «Байкал-Энергии» в турнире оставалось под вопросом. Болельщики активно высказывались за включение команды: на трибунах, в соцсетях и за пределами стадиона.
«Мы благодарим каждого, кто находил время, чтобы поддержать свою команду», — говорится в заявлении клуба.
Игроки настроены на борьбу и рассчитывают на поддержку фанатов. Клуб завершает подготовку и обещает показать достойную игру.
Напомним, в марте стало известно о приостановлении участия «Байкал-Энергии» в Суперлиге. Как уточнялось, хоккейный клуб и холдинг Эн+ приняли совместное решение сосредоточиться на развитии детского спорта и заниматься воспитанием будущих спортсменов, которые будут представлять Иркутск в Высшей лиге (6+). После состоялась встреча с болельщиками, активом клуба и должностными лицами правительства Приангарья. Тогда директор по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями Федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус обратил внимание на то, что у клуба должен быть учредитель в лице представителя правительства области, а хоккеисты в команде должны постоянно тренироваться и хотеть побеждать. Потому что «уход в “Высшую лигу” — это уход в никуда. Только уйдешь назад, больше вперед не вернешься. Вы потеряете зрителей, которые у вас имеются, потеряете команду».
В апреле сообщалось, что хоккейный клуб «Байкал-Энергия» расторг контракты с пятью спортсменами. Соглашения с игроками действовали в сезоне-2025−2026.
Затем в июле хоккейный клуб «Байкал-Энергия» объявил о масштабной новой стратегии развития, направленной на воспитание местных талантов и укрепление позиций в профессиональной хоккее. Центральным элементом стратегии стало создание детских филиалов и круглогодичных кортов в Иркутской области. Такой подход позволит сделать хоккей с мячом доступным и массовым видом спорта.