Отличная новость — «Байкал-Энергия» поедет на Кубок России

Напомним, в марте стало известно о приостановлении участия «Байкал-Энергии» в Суперлиге. Как уточнялось, хоккейный клуб и холдинг Эн+ приняли совместное решение сосредоточиться на развитии детского спорта и заниматься воспитанием будущих спортсменов, которые будут представлять Иркутск в Высшей лиге (6+). После состоялась встреча с болельщиками, активом клуба и должностными лицами правительства Приангарья. Тогда директор по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями Федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус обратил внимание на то, что у клуба должен быть учредитель в лице представителя правительства области, а хоккеисты в команде должны постоянно тренироваться и хотеть побеждать. Потому что «уход в “Высшую лигу” — это уход в никуда. Только уйдешь назад, больше вперед не вернешься. Вы потеряете зрителей, которые у вас имеются, потеряете команду».