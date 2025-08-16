Садоводам рассказали, как легально торговать в центре Красноярска

Подать заявку для того, чтобы легально предлагать горожанам свою продукцию, садоводы могут в районную администрацию. Для этого нужно обратиться в отдел экономики и потребительского рынка по тел. +7 (391) 227−34−93 . Там подскажут, как правильно оформить заявку, а также по каким адресам остались свободные места для уличной торговли.