Садоводам рассказали, как легально торговать в центре Красноярска

Красноярским садоводам напомнили о соблюдении правил уличной торговли. Как рассказали в мэрии, в Центральном районе краевой столицы продолжают работать социальные ряды для садоводов. Сейчас свою продукцию на них предлагают 90 человек.
Как и в прошлом году, ряды расположены по десяти адресам: семь в историческом центре города и три — в Покровском. На всех точках установлены специальные прилавки, которые к сезону приводят в порядок и обновляют силами мобильной бригады района.
Подать заявку для того, чтобы легально предлагать горожанам свою продукцию, садоводы могут в районную администрацию. Для этого нужно обратиться в отдел экономики и потребительского рынка по тел.
Напомним, за торговлю в неположенных местах грозят штрафы — до 2 000 рублей для граждан. Рейды по выявлению таких нарушений в Центральном районе проводят регулярно. За полгода к административной ответственности уже привлекли 35 красноярцев, сумма штрафов составила 30 тысяч рублей — это вдвое больше, чем за такой же период 2024 года.
«Организация удобных мест для уличной торговли — одна из важных задач в нашей работе. Все адреса, где сегодня установлены прилавки, обсуждались с садоводами и выбраны с учетом их пожеланий. Благодаря этому в нашем районе стало меньше проблемных мест, где постоянно возникали очаги стихийной торговли. А работу с отдельными нарушителями мы обязательно продолжим», — рассказал руководитель администрации Центрального района Красноярска Максим Орешников.
Адреса социальных рядов в Центральном районе:
- ул. Дзержинского — ул. Красной Армии, 3;
- ул. Диктатуры Пролетариата, 31;
- ул. Карла Маркса, 133;
- ул. Линейная, 105;
- ул. Парижской Коммуны, 14;
- ул. Парижской Коммуны, 34/Ленина, 32;
- ул. Республики, 43;
- ул. Сурикова, 28;
- ул. Чернышевского, 104;
- ул. Чернышевского, 110.