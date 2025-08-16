Ричмонд
Садоводам рассказали, как легально торговать в центре Красноярска

Как и в прошлом году, ряды расположены по десяти адресам: семь в историческом центре города и три — в Покровском.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Красноярским садоводам напомнили о соблюдении правил уличной торговли. Как рассказали в мэрии, в Центральном районе краевой столицы продолжают работать социальные ряды для садоводов. Сейчас свою продукцию на них предлагают 90 человек.

Как и в прошлом году, ряды расположены по десяти адресам: семь в историческом центре города и три — в Покровском. На всех точках установлены специальные прилавки, которые к сезону приводят в порядок и обновляют силами мобильной бригады района.

Подать заявку для того, чтобы легально предлагать горожанам свою продукцию, садоводы могут в районную администрацию. Для этого нужно обратиться в отдел экономики и потребительского рынка по тел. +7 (391) 227−34−93. Там подскажут, как правильно оформить заявку, а также по каким адресам остались свободные места для уличной торговли.

Напомним, за торговлю в неположенных местах грозят штрафы — до 2 000 рублей для граждан. Рейды по выявлению таких нарушений в Центральном районе проводят регулярно. За полгода к административной ответственности уже привлекли 35 красноярцев, сумма штрафов составила 30 тысяч рублей — это вдвое больше, чем за такой же период 2024 года.

«Организация удобных мест для уличной торговли — одна из важных задач в нашей работе. Все адреса, где сегодня установлены прилавки, обсуждались с садоводами и выбраны с учетом их пожеланий. Благодаря этому в нашем районе стало меньше проблемных мест, где постоянно возникали очаги стихийной торговли. А работу с отдельными нарушителями мы обязательно продолжим», — рассказал руководитель администрации Центрального района Красноярска Максим Орешников.

Адреса социальных рядов в Центральном районе:

  • ул. Дзержинского — ул. Красной Армии, 3;
  • ул. Диктатуры Пролетариата, 31;
  • ул. Карла Маркса, 133;
  • ул. Линейная, 105;
  • ул. Парижской Коммуны, 14;
  • ул. Парижской Коммуны, 34/Ленина, 32;
  • ул. Республики, 43;
  • ул. Сурикова, 28;
  • ул. Чернышевского, 104;
  • ул. Чернышевского, 110.