Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ким Чен Ын поблагодарил артистов из России за выступление в Пхеньяне

В Пхеньяне заявили, что концерт артистов из РФ внёс особый вклад в укрепление российско-корейской дружбы.

Источник: Аргументы и факты

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил благодарность российским артистам за их выступление в Пхеньяне по случаю празднования 80-й годовщины освобождения республики от японского колониализма, сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын выразил признательность российским деятелям искусства за концерт в Пхеньяне, который подарил еще больше радости ко Дню освобождения нашего государства и внёс особенный вклад в укрепление расцветающей с каждым днем корейско-российской дружбы», — отметили журналисты.

Напомним, 14 августа в Пхеньян из России прибыла делегация, которую возглавил заместитель министра культуры РФ Андрей Малышев. В составе группы приехал, в частности, российский певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше