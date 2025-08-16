Ким Чен Ын поблагодарил артистов из России за выступление в Пхеньяне

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил благодарность российским артистам за их выступление в Пхеньяне по случаю празднования 80-й годовщины освобождения республики от японского колониализма, сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
«Товарищ Ким Чен Ын выразил признательность российским деятелям искусства за концерт в Пхеньяне, который подарил еще больше радости ко Дню освобождения нашего государства и внёс особенный вклад в укрепление расцветающей с каждым днем корейско-российской дружбы», — отметили журналисты.
Напомним, 14 августа в Пхеньян из России прибыла делегация, которую возглавил заместитель министра культуры РФ Андрей Малышев. В составе группы приехал, в частности, российский певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN.