Стало известно, почему в Красноярске нет мобильного интернета 16 августа

В Красноярске уже 21 день наблюдаются проблемы с мобильным интернетом.
Сейчас он почти полностью отключен в Октябрьском районе. При этом 14 и 15 августа местами интернет здесь появлялся.
«14−15 августа была сеть урывками. Вот, например, раньше около парка Гагарина не было, а в эти дни был. Сейчас опять во всем районе нет», — рассказал житель Октябрьского района Дмитрий.
Проблемы со связью есть в центре города и на правом берегу возле режимных предприятий.
В министерстве цифрового развития Красноярского края объясняли, что ограничения связаны с обеспечением безопасности людей и критически важных объектов. Красноярцев просят с пониманием относится к ситуации, но сроков восстановления работы интернета в нормальном режиме не называют.
«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования не фиксирует аварийные ситуации на сетях операторов связи на территории Красноярского края», — сообщили в Роскомнадзоре.
Напомним, сбои в работе мобильного интернета в Красноярске и крае начались с 26 июля. Несколько дней столица региона полностью была отключена от него. Затем в большей части города он появился.