В деле замминистра Минобороны новый поворот

В ходе следствия Попову инкриминировали хищение 25,8 млн рублей путем мошенничества и служебный подлог. Теперь к этому списку добавились два эпизода получения взяток в особо крупном размере, а также превышение должностных полномочий и незаконный оборот оружия. Сам генерал свою вину не признал.