Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В деле замминистра Минобороны новый поворот

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении заместителя министра обороны генерала армии Павла Попова. Об этом сообщили российские журналисты, уточнив, что к прежним обвинениям по делу о мошенничестве в парке «Патриот» добавлены новые эпизоды, связанные с получением взяток и превышением должностных полномочий.

СКР завершил расследование уголовного дела экс-замминистра обороны генерала армии Павла Попова.

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении заместителя министра обороны генерала армии Павла Попова. Об этом сообщили российские журналисты, уточнив, что к прежним обвинениям по делу о мошенничестве в парке «Патриот» добавлены новые эпизоды, связанные с получением взяток и превышением должностных полномочий.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДело о 25 миллионах в парке «Патриот»: экс-директор решил сотрудничать со следствием.

«СКР завершил расследование дела замминистра обороны Павла Попова. К обвинению в хищении и служебном подлоги следствие добавило два эпизода взяток в служебном подлоге, а также превышение должностных полномочий и незаконный оборот оружия», — сообщил «Коммерсант». Попову было предъявлено обвинение 13 августа на территории НИИ имени Склифосовского.

В ходе следствия Попову инкриминировали хищение 25,8 млн рублей путем мошенничества и служебный подлог. Теперь к этому списку добавились два эпизода получения взяток в особо крупном размере, а также превышение должностных полномочий и незаконный оборот оружия. Сам генерал свою вину не признал.

Параллельно Одинцовский городской суд Московской области вынес приговор бывшему директору парка «Патриот» полковнику в отставке Вячеславу Ахмедову. Он признал вину и получил пять лет колонии общего режима. Суд учел сотрудничество Ахмедова со следствием и его признательные показания при вынесении приговора.

Ранее сообщалось, что Ахмедов, обвиненный в мошенничестве, действовал под давлением Попова и был вынужден способствовать хищениям. По словам его адвоката, именно бывший заместитель министра обороны ставил перед руководством парка задачи, которые способствовали реализации противоправных схем.