В деле замминистра Минобороны новый поворот

СКР завершил расследование уголовного дела экс-замминистра обороны генерала армии Павла Попова.
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении заместителя министра обороны генерала армии Павла Попова. Об этом сообщили российские журналисты, уточнив, что к прежним обвинениям по делу о мошенничестве в парке «Патриот» добавлены новые эпизоды, связанные с получением взяток и превышением должностных полномочий.
«СКР завершил расследование дела замминистра обороны Павла Попова. К обвинению в хищении и служебном подлоги следствие добавило два эпизода взяток в служебном подлоге, а также превышение должностных полномочий и незаконный оборот оружия», — сообщил «Коммерсант». Попову было предъявлено обвинение 13 августа на территории НИИ имени Склифосовского.
В ходе следствия Попову инкриминировали хищение 25,8 млн рублей путем мошенничества и служебный подлог. Теперь к этому списку добавились два эпизода получения взяток в особо крупном размере, а также превышение должностных полномочий и незаконный оборот оружия. Сам генерал свою вину не признал.
Параллельно Одинцовский городской суд Московской области вынес приговор бывшему директору парка «Патриот» полковнику в отставке Вячеславу Ахмедову. Он признал вину и получил пять лет колонии общего режима. Суд учел сотрудничество Ахмедова со следствием и его признательные показания при вынесении приговора.
Ранее сообщалось, что Ахмедов, обвиненный в мошенничестве, действовал под давлением Попова и был вынужден способствовать хищениям. По словам его адвоката, именно бывший заместитель министра обороны ставил перед руководством парка задачи, которые способствовали реализации противоправных схем.