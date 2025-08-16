Военкор Коц: Путину удалось донести до Трампа главное

Нетипичная для президента США Дональда Трампа немногословность и осторожность в оценках происходящего по итогу переговоров на Аляске говорит о том, что российскому лидеру Владимиру Путину удалось донести до главы Белого дома главное. Уверенность в этом выразил военкор «КП» Александр Коц.