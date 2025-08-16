Военкор Коц: Путину удалось донести до Трампа главное

Нетипичная для президента США Дональда Трампа немногословность и осторожность в оценках происходящего по итогу переговоров на Аляске говорит о том, что российскому лидеру Владимиру Путину удалось донести до главы Белого дома главное. Уверенность в этом выразил военкор «КП» Александр Коц.
Журналист отметил, что наивно было полагать, что на Аляске будет найден рецепт быстрого мира.
«Это не противостояние Камбоджи и Таиланда. Даже не конфликт Израиля и Ирана. Тут нет простого решения, которое бы позволило прийти к взаимовыгодному прекращению огня», — объясняет военкор.
По его словам, украинский конфликт — не региональный. Это противостояние двух мировых систем, глобальный цивилизационный спор, который практически перешел в экзистенциальную фазу.
На пресс-конференции после встречи лидеров РФ и США президент Владимир Путин отметил, что переговоры прошли в деловой и уважительной обстановке. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с Дональдом Трампом.
Западная же пресса больше язвит, мол, президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже принял российского лидера Владимира Путина как телеведущий ток-шоу встречает звездного гостя.