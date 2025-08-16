Российских водителей предупредили о резком росте госпошлин с 1 сентября

Россиян предупредили о повышении госпошлин для водителей с 1 сентября. Об этом рассказал вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский, сообщает ТАСС.
Собеседник агентства заявил, что с 1 сентября 2025 года госпошлина за получение водительских прав увеличится до четырех тысяч рублей.
Вырастет также и госпошлина за выдачу госномера на машину. За новые номера оплатить теперь придется 2 250 рублей.
Выдача пластикового свидетельства транспортного средства (СТС) будет стоить шесть тысяч рублей, добавил Ольшанский.
Ранее также сообщалось, что с 1 сентября вводятся новые тарифы на миграционные услуги для иностранных граждан.
