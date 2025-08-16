Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российских водителей предупредили о резком росте госпошлин с 1 сентября

Россиян предупредили о повышении госпошлин для водителей с 1 сентября.

Россиян предупредили о повышении госпошлин для водителей с 1 сентября. Об этом рассказал вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский, сообщает ТАСС.

Собеседник агентства заявил, что с 1 сентября 2025 года госпошлина за получение водительских прав увеличится до четырех тысяч рублей.

Вырастет также и госпошлина за выдачу госномера на машину. За новые номера оплатить теперь придется 2 250 рублей.

Выдача пластикового свидетельства транспортного средства (СТС) будет стоить шесть тысяч рублей, добавил Ольшанский.

Ранее также сообщалось, что с 1 сентября вводятся новые тарифы на миграционные услуги для иностранных граждан.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.