В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» нашли погребения возрастом 5000 лет

Под трассой М-4 «Дон» нашли погребения трех периодов Бронзового века.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области перед началом реконструкции участка трассы М-4 «Дон» археологи обследовали территорию и нашли захоронения Бронзового века, которым около пяти тысяч лет. Об этом сообщили в «Автодоре».

Под дорогой, которую планируют расширить с четырех до шести полос, обнаружили более десяти курганов. Сейчас идет исследование четырех из них. Самый крупный имеет диаметр более 60 метров. Уже известно, что погребения относятся ко всем трем эпохам Бронзового века.

После того, как завершится обследование оставшихся курганов, все найденные артефакты отправят на изучение, а потом — в государственный музей.

