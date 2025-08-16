В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» нашли погребения возрастом 5000 лет

Под дорогой, которую планируют расширить с четырех до шести полос, обнаружили более десяти курганов. Сейчас идет исследование четырех из них. Самый крупный имеет диаметр более 60 метров. Уже известно, что погребения относятся ко всем трем эпохам Бронзового века.