Воздействие магнитных бурь на Землю усиливается — ученые

Компьютерное моделирование показало, что в будущем при аналогичных по мощности бурях плотность верхней атмосферы на пике событий будет на 20−50% ниже, чем сейчас, из-за снижения исходного фона. Однако относительное увеличение плотности — разница между «штормовыми» и фоновыми значениями — возрастет: если сегодня крупная буря примерно удваивает плотность, то к концу века она сможет почти утроить ее.