Воздействие магнитных бурь на Землю усиливается — ученые

Повышение уровня углекислого газа в верхних слоях атмосферы изменит влияние геомагнитных бурь на Землю. Это может отразиться на работе тысяч орбитальных аппаратов, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

К такому выводу пришли специалисты Национального центра атмосферных исследований США. Работа опубликована в журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Геомагнитные бури, возникающие из-за выбросов заряженных частиц с поверхности Солнца, временно увеличивают плотность верхней атмосферы и, как следствие, сопротивление движению спутников. Это влияет на их скорость, высоту орбиты и срок службы.

говорится в публикации

Компьютерное моделирование показало, что в будущем при аналогичных по мощности бурях плотность верхней атмосферы на пике событий будет на 20−50% ниже, чем сейчас, из-за снижения исходного фона. Однако относительное увеличение плотности — разница между «штормовыми» и фоновыми значениями — возрастет: если сегодня крупная буря примерно удваивает плотность, то к концу века она сможет почти утроить ее.

Причина в том, что с ростом концентрации CO₂ верхняя атмосфера остывает и становится разреженнее: на больших высотах углекислый газ излучает тепло в космос, а не передает его окружающим молекулам.

поясняют ученые

По их мнению, такие изменения потребуют пересмотра подходов к проектированию спутников, учитывая будущие условия в атмосфере.

Для космической отрасли это особенно важно, поскольку аппараты создаются под конкретные параметры среды.

отметил руководитель исследования Николас Педателла

В дальнейшем команда планирует изучить, как разные типы геомагнитных бурь будут воздействовать на атмосферу в различные периоды 11-летнего солнечного цикла, чтобы точнее прогнозировать риски для орбитальной техники.