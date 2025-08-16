Ричмонд
Reuters: Мелания Трамп передала через мужа письмо Путину

По данным источников, близких к Белому дому, письмо касалось положения детей, оказавшихся в условиях военного конфликта. Однако его полное содержание не раскрывается.

Как уточнили представители администрации США, основное внимание в обращении уделено гуманитарному аспекту: защите и поддержке детей в зоне боевых действий, передает портал.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным порекомендовал главе Украины Владимиру Зеленскому заключить с РФ сделку по урегулированию конфликта.

Владимир Путин по итогам саммита на Аляске заявил, что с Дональдом Трампом у него сложились доверительные отношения и, двигаясь по данному пути, имеется шанс дойти до окончания конфликта на Украине.

Президенты РФ и Соединенных Штатов выступили перед журналистами по итогам встречи на Аляске. Главное — в материале «Вечерней Москвы».

