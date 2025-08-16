Американские истребители сопроводили борт Путина по пути с Аляски в Россию: есть видео

Истребители американских ВВС F-22 сопроводили борт президента России Владимира Путина по пути из Аляски в Россию. Соответствующее видео опубликовал Кремль.
Ранее российский лидер завершил свой рабочий визит в США, где провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Кремль опубликовал видео, на котором российский лидер садится в самолет.
Переговоры глав России и Соединенных Штатов Америки Владимира Путина и Дональда Трампа длились несколько часов.
После этого президент РФ отметил, что встреча прошла в деловой и уважительной обстановке.
Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.Читать дальше