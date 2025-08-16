Выявлена способность незаметных изменений в речи человека предсказать опасную болезнь Альцгеймера

Сообщается, что в основе исследуемого метода лежит анализ голосовых записей. В 2024 году команда ученых опубликовала результаты исследования, в котором использовались расшифровки речи 166 человек с MCI в возрасте от 63 до 97 лет. Алгоритм, обученный на этих данных, выявлял закономерности в речи тех участников, у которых впоследствии развилась болезнь Альцгеймера. Затем модель протестировали в обратном порядке — она успешно предсказывала риски, основываясь только на новых записях, которые никогда раньше не анализировала.