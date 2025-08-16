Выявлена способность незаметных изменений в речи человека предсказать опасную болезнь Альцгеймера

Тайна болезни Альцгеймера до сих пор не раскрыта до конца, но ученым удаётся все лучше обнаружение ее ранних признаков. Один из таких маркеров может скрываться в речи. Исследователи из Бостонского университета (США) создали алгоритм искусственного интеллекта, который анализирует речевые паттерны людей с умеренными когнитивными нарушениями (MCI) и предсказывает развитие болезни Альцгеймера с точностью до 78,5 процента.
Сообщается, что в основе исследуемого метода лежит анализ голосовых записей. В 2024 году команда ученых опубликовала результаты исследования, в котором использовались расшифровки речи 166 человек с MCI в возрасте от 63 до 97 лет. Алгоритм, обученный на этих данных, выявлял закономерности в речи тех участников, у которых впоследствии развилась болезнь Альцгеймера. Затем модель протестировали в обратном порядке — она успешно предсказывала риски, основываясь только на новых записях, которые никогда раньше не анализировала.
«Можно рассматривать этот показатель как вероятность того, что состояние пациента останется стабильным или перейдет в деменцию», — объясняет специалист по информатике Иоаннис Пасхалидис. По его словам, алгоритм способен заглянуть на шесть лет вперед, что открывает новые возможности для раннего вмешательства.
Хотя лекарства от болезни Альцгеймера пока не существует, ранняя диагностика дает важные преимущества. Сейчас существующие методы терапии могут замедлить развитие симптомов, особенно если начать лечение как можно раньше. Кроме того, исследование позволяет ученым глубже изучить механизмы болезни и ускорить поиск эффективных препаратов. По мнению специалистов, люди с высоким риском могут принять участие в клинических испытаниях новых лекарств.
Преимущество этого подхода — его простота и доступность. Для теста не нужны сложные медицинские процедуры, инъекции или дорогостоящее оборудование — достаточно обычной голосовой записи. В будущем технологию можно будет интегрировать в мобильные приложения, что сделает диагностику еще более удобной.
«Если вы можете предсказать развитие болезни, у вас появляется больше времени для вмешательства, — поясняет Пасхалидис. — Это позволяет стабилизировать состояние и предотвратить переход к тяжелым формам деменции».
Интересно, что алгоритм работал даже с записями низкого качества. Использование более четкого звука, вероятно, повысит точность прогнозирования. Кроме того, дальнейшие исследования помогут понять, почему у одних людей MCI перерастает в болезнь Альцгеймера, а у других — нет.
«Мы, как и все, надеемся, что вскоре появятся новые методы лечения, — отмечает Пасхалидис. — Но уже сейчас наш алгоритм дает людям ценное время и шанс подготовиться к возможным изменениям».