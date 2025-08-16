Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 1 сентября в два раза вырастет госпошлина за получение водительских прав

С сентября увеличатся госпошлины на ряд услуг для автовладельцев.

Источник: Аргументы и факты

С 1 сентября вдвое вырастет госпошлина за получение водительских прав, передает ТАСС со ссылкой на почетного адвоката России, вице-президента «Движения автомобилистов России» Леонида Ольшанского.

Он рассказал, что теперь выдача водительского удостоверения обойдется в 4 тысячи рублей, а не в 2 тысячи. Также с 1,5 тысяч до 2 250 рублей подорожает выдача номеров на мотоцикл и прицепы.

Вырастет госпошлина и на выдачу пластикового СТС: с 1,5 до 4,5 тысяч рублей. С 3 до 6 тысяч рублей подорожает выдача водительских прав нового поколения, с 2 до 3 тысяч рублей — выдача госномера на автомобиль, с 1,5 тысяч до 2 250 рублей — выдача удостоверения о допуске к перевозке опасных грузов, а его продление будет стоить 1,5 тысячи рублей.

Кроме того, с 200 до 300 рублей повысится госпошлина за выдачу бумажного транзитного номера, и с 1,6 до 2,4 тысячи рублей увеличится госпошлина за выдачу металлического транзитного номера на автомобиль.

Госпошлина за внесение сведений в базу данных техосмотра при оформлении диагностической карты будет стоить 500 рублей. Кроме того, будет введен платеж в 15 тысяч рублей для автошкол за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы требованиям Минпросвещения.

Ранее юрист Давид Адамс разъяснил новые правила медосвидетельствования водителей.

Автоэксперт Евгений Ладушкин рассказал о болезнях, из-за которых могут лишить прав.