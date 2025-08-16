С 1 сентября в два раза вырастет госпошлина за получение водительских прав

Вырастет госпошлина и на выдачу пластикового СТС: с 1,5 до 4,5 тысяч рублей. С 3 до 6 тысяч рублей подорожает выдача водительских прав нового поколения, с 2 до 3 тысяч рублей — выдача госномера на автомобиль, с 1,5 тысяч до 2 250 рублей — выдача удостоверения о допуске к перевозке опасных грузов, а его продление будет стоить 1,5 тысячи рублей.