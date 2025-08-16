С 1 сентября в два раза вырастет госпошлина за получение водительских прав

С 1 сентября вдвое вырастет госпошлина за получение водительских прав, передает ТАСС со ссылкой на почетного адвоката России, вице-президента «Движения автомобилистов России» Леонида Ольшанского.
Он рассказал, что теперь выдача водительского удостоверения обойдется в 4 тысячи рублей, а не в 2 тысячи. Также с 1,5 тысяч до 2 250 рублей подорожает выдача номеров на мотоцикл и прицепы.
Вырастет госпошлина и на выдачу пластикового СТС: с 1,5 до 4,5 тысяч рублей. С 3 до 6 тысяч рублей подорожает выдача водительских прав нового поколения, с 2 до 3 тысяч рублей — выдача госномера на автомобиль, с 1,5 тысяч до 2 250 рублей — выдача удостоверения о допуске к перевозке опасных грузов, а его продление будет стоить 1,5 тысячи рублей.
Кроме того, с 200 до 300 рублей повысится госпошлина за выдачу бумажного транзитного номера, и с 1,6 до 2,4 тысячи рублей увеличится госпошлина за выдачу металлического транзитного номера на автомобиль.
Госпошлина за внесение сведений в базу данных техосмотра при оформлении диагностической карты будет стоить 500 рублей. Кроме того, будет введен платеж в 15 тысяч рублей для автошкол за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы требованиям Минпросвещения.
