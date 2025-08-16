В Роспотребнадзоре рассказали о пользе и вреде опят

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора рассказали о пищевой ценности и потенциальных рисках при употреблении опят.
Как отмечают эксперты, эти грибы представляют собой ценный низкокалорийный продукт — в 100 граммах содержится всего около 20 килокалорий при 2,2 граммах белка. Они богаты важными микроэлементами: магнием и калием, необходимыми для сердечно-сосудистой системы, а также железом — порция в 100 грамм практически покрывает суточную потребность в этом элементе для женщин.
Однако ведомство предупреждает об ограничениях. Опята не рекомендуются людям с заболеваниями ЖКТ, печени и почек в острой стадии, а также страдающим подагрой. Детям младше 10 лет употребление этих грибов противопоказано, а в возрасте до 13 лет следует соблюдать умеренность.
Специалисты напоминают, что даже съедобные грибы требуют правильного сбора и приготовления, а при наличии хронических заболеваний перед их употреблением лучше проконсультироваться с врачом.