В Роспотребнадзоре рассказали о пользе и вреде опят

Как отмечают эксперты, эти грибы представляют собой ценный низкокалорийный продукт — в 100 граммах содержится всего около 20 килокалорий при 2,2 граммах белка. Они богаты важными микроэлементами: магнием и калием, необходимыми для сердечно-сосудистой системы, а также железом — порция в 100 грамм практически покрывает суточную потребность в этом элементе для женщин.