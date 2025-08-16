Раскрыто жуткое будущее в случае ядерной зимы: голод для миллиардов без кукурузы

В своем исследовании Ши и его коллеги спрогнозировали, как различные сценарии ядерной зимы могут повлиять на мировое производство кукурузы, самой распространенной зерновой культуры в мире. Эта культура, имеющая огромное «глобальное значение», также известная как кукуруза, широко выращивается в качестве корма как для людей, так и для домашнего скота, и обширные площади земли отведены под мировое производство. Но из-за важности кукурузы этот урожай может представлять собой ожидаемую судьбу сельского хозяйства в целом в условиях ядерной зимы — это означает, что другие популярные культуры, такие как рис и пшеница, постигнет аналогичная участь.