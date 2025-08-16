Раскрыто жуткое будущее в случае ядерной зимы: голод для миллиардов без кукурузы

Ученые из Пенсильвании рассказали, как именно будет выглядеть ядерная зима — с голодом для миллиардов людей в течение восьми лет после глобальной войны (если — или когда — таковая произойдет). Эксперты говорят, что ядерная зима — сценарий, которого опасаются после войны с применением оружия массового уничтожения, — «приведет к невообразимым человеческим жертвам», исчисляемым миллиардами человек, из-за потери урожая.
Кукуруза, самая важная сельскохозяйственная культура в мире, не сможет расти, поскольку ей не будет хватать тепла и солнечного света, пишет Daily Mail. В результате тем, кто выживет после разрушительных взрывов ядерных бомб, придется пережить массовый голод, говорят ученые.
Хорошо известно, что ядерное оружие — самое опасное оружие на Земле — высвобождает огромное количество энергии в виде взрыва, тепла и радиации. В этом случае дым от пожаров, вызванных применением ядерного оружия, поднимался бы в атмосферу, закрывая солнце. Наступившая темнота означала бы низкие температуры, неурожай, массовый голод и смерть — то, что мы знаем как ядерную зиму.
«Если мы хотим выжить, мы должны быть готовы даже к немыслимым последствиям», — говорит автор исследования Юнин Ши, специалист по растениям из Университета штата Пенсильвания.
На данный момент ядерное оружие применялось дважды в ходе военных действий — США применили атомные бомбы против японских городов Хиросима и Нагасаки в 1945 году во время Второй мировой войны.
Но ранее один эксперт назвал ядерную зиму реальной и «ужасно современной» угрозой из-за конфликта на Украине.
В своем исследовании Ши и его коллеги спрогнозировали, как различные сценарии ядерной зимы могут повлиять на мировое производство кукурузы, самой распространенной зерновой культуры в мире. Эта культура, имеющая огромное «глобальное значение», также известная как кукуруза, широко выращивается в качестве корма как для людей, так и для домашнего скота, и обширные площади земли отведены под мировое производство. Но из-за важности кукурузы этот урожай может представлять собой ожидаемую судьбу сельского хозяйства в целом в условиях ядерной зимы — это означает, что другие популярные культуры, такие как рис и пшеница, постигнет аналогичная участь.
Используя компьютерные модели, эксперты смоделировали производство кукурузы в 38 572 населенных пунктах по всему миру в соответствии с шестью сценариями ядерной войны, которые будут все более серьезными. В различных сценариях выбросы сажи в атмосферу, препятствующие проникновению солнечного света, варьировались от пяти миллионов тонн до колоссальных 165 миллионов тонн.
Как и ожидалось, уровень снижения урожая кукурузы будет варьироваться в зависимости от масштаба конфликта.
Региональная ядерная война, в результате которой в атмосферу будет выброшено около 5,5 миллионов тонн сажи, может привести к сокращению мирового годового производства кукурузы на семь процентов, продолжает Daily Mail.
Однако крупномасштабная глобальная война, в результате которой в атмосферу будет выброшено 165 миллионов тонн сажи, может привести к снижению ежегодных урожаев кукурузы на 80%.
Падение мирового производства зерновых культур на 80% будет иметь катастрофические последствия, что приведет к широкомасштабному глобальному продовольственному кризису.
В самых неблагоприятных сценариях спрос на кукурузу «увеличится в несколько раз по сравнению с текущим спросом на семена», говорят специалисты, в то время как производство и сбыт семян могут быть «серьезно ограничены». Но даже семипроцентное сокращение мирового производства растениеводческой продукции окажет серьезное воздействие на мировую продовольственную систему и экономику, что, вероятно, приведет к усилению продовольственной незащищенности и голоду.
Из-за ущерба, наносимого местным и глобальным экосистемам, людям для выживания придется полагаться на продукты питания, выращенные на личных землях и приусадебных участках, отмечает Daily Mail. Людям также может потребоваться посадить «культуры холодного сезона», такие как картофель, но даже в этом случае нет гарантии, что семена или клубни будут широко доступны.
«Чем серьезнее ядерная война, тем глубже возврат к примитивным формам производства по мере деградации производственной экосистемы», — добавляют исследователи.
Кроме того, выброс в атмосферу 165 миллионов тонн сажи приведет к разрушению озонового слоя планеты, который защищает нас и другие живые существа от вредного ультрафиолетового излучения солнца. Взрывная волна и огненный шар при атомных взрывах приводят к образованию оксидов азота в стратосфере (слое земной атмосферы, где в основном находится озоновый слой).
«Присутствие оксидов азота и нагревание от впитывающейся сажи могут быстро разрушить озон, увеличив уровень ультрафиолетового излучения на поверхности Земли, — предупреждает профессор Ши. — Это повредит растительным тканям и еще больше ограничит мировое производство продовольствия».
Исследование, опубликованное в журнале Environmental Research Letters, предупреждает, что полномасштабная ядерная война и последующая ядерная зима «будут иметь разрушительные последствия для человечества».
«Ядерные войны привели бы к невообразимым потерям человеческих жизней и генетических ресурсов, а также к длительной ядерной зиме, которая на годы сократила бы сельскохозяйственные площади и продуктивность», — добавляют исследователи. — Серьезные сбои в цепочках поставок и торговле могут усугубить это снижение производительности, что приведет к региональному или глобальному голоду. По мере восстановления климата высокое ультрафиолетовое излучение может нанести еще больший ущерб сельскохозяйственным культурам, последствия чего проявятся спустя годы после ядерного конфликта".