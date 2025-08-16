Раскрыта связанная с нарциссизмом темная сторона обожания звезд

В современном мире, где социальные сети стирают границы между знаменитостями и их поклонниками, психологи все чаще обращают внимание на феномен чрезмерного увлечения звездами. Недавнее исследование проливает свет на тревожную взаимосвязь. Оказалось, что страстное поклонение знаменитостям тесно связано с нарциссическими чертами личности, материалистическими ценностями и ощущением сходства с кумиром.
Команда ученых из Университета штата Болл и Южного университета Джорджии (США) провела серию тестов среди 215 студентов американского вуза. Участникам предлагалось оценить степень своего восхищения знаменитостями, после чего исследователи сопоставили эти данные с показателями нарциссизма и материализма. Результаты оказались неожиданно четкими: чем сильнее человек обожествлял звезду, тем выше у него были баллы по шкале материализма и так называемого «уязвимого нарциссизма» — состояния, характеризующегося эмоциональной хрупкостью и болезненной зависимостью от внешнего одобрения.
Особый интерес вызвал обнаруженный механизм «воспринимаемого сходства». Оказалось, что поклонники, которые считали себя похожими на своих кумиров, будь то внешностью, характером или стилем жизни, и демонстрировали наиболее интенсивные формы обожания. Эта связь оказалась настолько сильной, что сохранялась даже при учете всех остальных факторов.
«Мы были удивлены, насколько значительно воспринимаемое сходство предсказывало степень поклонения по сравнению с другими переменными», — признаются авторы исследования.
Интересно, что в эксперименте проявились два разных типа нарциссизма. Если самоуверенные, доминантные личности, которых еще называют «грандиозные нарциссы», не показали особой склонности к фанатизму, то их эмоционально уязвимые «собратья» буквально жили мыслями о знаменитостях. При этом оба типа одинаково тяготели к материализму, хотя и по разным причинам: первые видели в вещах символ статуса, вторые же считали это источником утешения и безопасности.
Эти данные перекликаются с более ранними наблюдениями. Например, известно, что поклонники Элвиса Пресли не просто копировали его стиль, но и искренне верили в родство душ с кумиром. Современные исследования также показывают: чем больше человек потребляет медиаконтент о знаменитостях и сравнивает себя с ними, тем сильнее его материалистические устремления.
Ученые предупреждают: хотя выборка была ограничена студентами (преимущественно девушками), полученные результаты вызывают беспокойство.
«В эпоху соцсетей, где жизнь звезд доступна как никогда, парасоциальные отношения (односторонняя эмоциональная привязанность к медиаперсонам) могут становиться все более интенсивными — и потенциально опасными для психического здоровья», — поясняют специалисты.