Раскрыта связанная с нарциссизмом темная сторона обожания звезд

Интересно, что в эксперименте проявились два разных типа нарциссизма. Если самоуверенные, доминантные личности, которых еще называют «грандиозные нарциссы», не показали особой склонности к фанатизму, то их эмоционально уязвимые «собратья» буквально жили мыслями о знаменитостях. При этом оба типа одинаково тяготели к материализму, хотя и по разным причинам: первые видели в вещах символ статуса, вторые же считали это источником утешения и безопасности.