Куда отправился Путин сразу после переговоров с Трампом: президент пока не вернулся в Москву

Владимир Путин после визита на Аляску посетил Чукотку.

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Чукотский автономный округ. Эта поездка последовала сразу после посещения Аляски, где он провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

В ходе визита на Чукотку глава государства провел встречу с губернатором региона Владиславом Кузнецовым. Подробности переговоров пока не раскрываются.

Напомним, что перед встречей с Трампом глава государства также работал в Магадане. Там Путин посещал промышленные предприятия и провел встречу с губернатором области Сергеем Носовым.

Журналист Павел Зарубин обратил внимание на необычный временной аспект поездки: из-за пересечения часовых поясов рабочий день российского лидера фактически продлится двое суток. Напомним, что разница во времени составляет 11 часов.

