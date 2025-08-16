Овощи и фрукты от местных производителей, шашлыки и морепродукты, товары для школьников: Где в Кишиневе все это можно попробовать и купить, и о чем предупреждает полиция

Ярмарки выходного дня продолжаются.
Ботаника:
Ярмарка малых производителей и хенд-мейда в парке «Долина роз».
Шоссе Мунчешть, 170, бул. Траян, 22 — ярмарки фруктов и овощей.
Гастрономический фестиваль «Beer Mania» в парке «Долина роз» — с пятницы по воскресенье.
Буюканы:
Ярмарка местных производителей «EcoLocal» — на территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» (бул. Штефана чел Маре, 202).
Ул. Ливиу Деляну, 1 — ярмарка фруктов и овощей.
Ярмарка местной продукции «Cămara fest» -парк «Алунелул».
Центр:
Ул. М. Варлаам, участок между улицами Армянская и Тигина — тематическая ярмарка сезонных фруктов и овощей «Сад Молдовы» — до 2 сентября.
Рышкановка:
Ул. А. Дога, 36, Соколень, 11, Московский пр-т, 21, напротив ул. М. Басараб, 6 — ярмарка фруктов и овощей.
В парке Думитру Рышкану на Рышкановке проходит фестиваль плова, шашлыков, морепродуктов и сыров.
16 августа (суббота) — Фестиваль плова и шашлыков с 16:00 до 23:00.
17 августа (воскресенье) — Фестиваль морепродуктов и местных сыров «Sălașul Baciului» — с 15:00 до 23:00.
Организаторы подготовили развлекательную программу.
На фестивале вас будут ждать более 1000 посадочных мест, морепродукты, приготовленные в 10 гигантских сковородах, различные сыры на развес, живое пиво, просекко, лимонады, Aperol Spritz, мохито, узбекский плов в казанах, шашлыки по грузинскому рецепту, морская паэлья и шашлык из рыбы, турецкий десерт, музыка и детские игровые зоны.
Вход свободный, но не забывайте кошельки.
Продолжают работать школьные ярмарки.
В секторе Центр ярмарки будут работать до 10 сентября:
бульвар Штефана чел Маре, 8, на пересечении улицы Измаил с бул. Дм. Кантемира;
ул. М. Варлаама, 56, в периметре рынка «Grisan Hamb»;
ул. М. Варлаама, между улицами Тигина и Армянская;
ул. Тирасполь, 5.
На Чеканах ярмарки тоже работают до 10 сентября:
ул. А. Руссо, 61.
В секторе Буюканы ярмарки открыты до 1 сентября:
ул. И. Крянгэ, 72−76;
ул. Каля Ешилор, 5;
с 14 по 17 августа будет организован школьный фестиваль «Dor de școală» на ул. Каля Ешилор, 8.
В секторе Ботаника ярмарки открыты до 10 сентября:
сквер «Piața Decebal».
На Рышкановке ярмарки можно будет посетить до 1 сентября:
ул. Б. Воевод, 1/1;
на пересечении улиц Кожокарилор и Ал. чел Бун.
Государственный инспекторат по надзору за непищевыми продуктами и защите прав потребителей призывает родителей ответственно выбирать школьные принадлежности. Ведомство выступило со следующими рекомендациями:
— Покупайте школьные принадлежности только в проверенных магазинах, с чеком/фактурой;
— Внимательно читайте этикетки: состав, производитель, размеры;
— Бумага — лучше чистоцеллюлозная или переработанная;
— Канцелярия — без аллергенов и с дерматологическим тестом;
— Избегайте запахов и товаров в виде еды — дети могут попытаться «попробовать»;
— Выбирайте простые, безопасные и удобные вещи по возрасту.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
В Молдове придумали новые награды перед выборами: Только вручать Орден Свободы, когда в стране есть политзаключенные, репрессии и запреты, — верх лицемерия.
Власти учредили новые ордена и изменили вид уже существующих (далее…).
Репрессивная машина в действии: Если бы меня десятилетней давности закинуть в настоящую Молдову, поразился бы — за православие у нас уже возбуждают уголовные дела!
Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины с ребенком, которых в Кишиневе силой затолкали в автозак прямо с православного контрпротеста во время ЛГБТ-марша (далее…).
Как можно было так проиграть: Разгром чемпиона Молдовы в Сан-Марино — оргеевский «Милсами» пропустил три мяча и вылетает из еврокубков.
«Милсами» проиграл скромному санмаринскому клубу со счетом 0:3 (далее…).