Овощи и фрукты от местных производителей, шашлыки и морепродукты, товары для школьников: Где в Кишиневе все это можно попробовать и купить, и о чем предупреждает полиция

На фестивале вас будут ждать более 1000 посадочных мест, морепродукты, приготовленные в 10 гигантских сковородах, различные сыры на развес, живое пиво, просекко, лимонады, Aperol Spritz, мохито, узбекский плов в казанах, шашлыки по грузинскому рецепту, морская паэлья и шашлык из рыбы, турецкий десерт, музыка и детские игровые зоны.