Овощи и фрукты от местных производителей, шашлыки и морепродукты, товары для школьников: Где в Кишиневе все это можно попробовать и купить, и о чем предупреждает полиция

В Кишиневе проходят фестиваль вкусной и дорогой еды, школьные и продовольственные ярмарки.

Источник: Комсомольская правда

Ярмарки выходного дня продолжаются.

Ботаника:

Ярмарка малых производителей и хенд-мейда в парке «Долина роз».

Шоссе Мунчешть, 170, бул. Траян, 22 — ярмарки фруктов и овощей.

Гастрономический фестиваль «Beer Mania» в парке «Долина роз» — с пятницы по воскресенье.

Буюканы:

Ярмарка местных производителей «EcoLocal» — на территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» (бул. Штефана чел Маре, 202).

Ул. Ливиу Деляну, 1 — ярмарка фруктов и овощей.

Ярмарка местной продукции «Cămara fest» -парк «Алунелул».

Центр:

Ул. М. Варлаам, участок между улицами Армянская и Тигина — тематическая ярмарка сезонных фруктов и овощей «Сад Молдовы» — до 2 сентября.

Рышкановка:

Ул. А. Дога, 36, Соколень, 11, Московский пр-т, 21, напротив ул. М. Басараб, 6 — ярмарка фруктов и овощей.

В парке Думитру Рышкану на Рышкановке проходит фестиваль плова, шашлыков, морепродуктов и сыров.

16 августа (суббота) — Фестиваль плова и шашлыков с 16:00 до 23:00.

17 августа (воскресенье) — Фестиваль морепродуктов и местных сыров «Sălașul Baciului» — с 15:00 до 23:00.

Организаторы подготовили развлекательную программу.

На фестивале вас будут ждать более 1000 посадочных мест, морепродукты, приготовленные в 10 гигантских сковородах, различные сыры на развес, живое пиво, просекко, лимонады, Aperol Spritz, мохито, узбекский плов в казанах, шашлыки по грузинскому рецепту, морская паэлья и шашлык из рыбы, турецкий десерт, музыка и детские игровые зоны.

Вход свободный, но не забывайте кошельки.

Продолжают работать школьные ярмарки.

В секторе Центр ярмарки будут работать до 10 сентября:

бульвар Штефана чел Маре, 8, на пересечении улицы Измаил с бул. Дм. Кантемира;

ул. М. Варлаама, 56, в периметре рынка «Grisan Hamb»;

ул. М. Варлаама, между улицами Тигина и Армянская;

ул. Тирасполь, 5.

На Чеканах ярмарки тоже работают до 10 сентября:

ул. А. Руссо, 61.

В секторе Буюканы ярмарки открыты до 1 сентября:

ул. И. Крянгэ, 72−76;

ул. Каля Ешилор, 5;

с 14 по 17 августа будет организован школьный фестиваль «Dor de școală» на ул. Каля Ешилор, 8.

В секторе Ботаника ярмарки открыты до 10 сентября:

сквер «Piața Decebal».

На Рышкановке ярмарки можно будет посетить до 1 сентября:

ул. Б. Воевод, 1/1;

на пересечении улиц Кожокарилор и Ал. чел Бун.

Государственный инспекторат по надзору за непищевыми продуктами и защите прав потребителей призывает родителей ответственно выбирать школьные принадлежности. Ведомство выступило со следующими рекомендациями:

— Покупайте школьные принадлежности только в проверенных магазинах, с чеком/фактурой;

— Внимательно читайте этикетки: состав, производитель, размеры;

— Бумага — лучше чистоцеллюлозная или переработанная;

— Канцелярия — без аллергенов и с дерматологическим тестом;

— Избегайте запахов и товаров в виде еды — дети могут попытаться «попробовать»;

— Выбирайте простые, безопасные и удобные вещи по возрасту.

