Cпециалист по языку тела рассказала о невербальном поведении Путина и Трампа

Владимир Путин по итогам саммита на Аляске заявил, что с Дональдом Трампом у него сложились доверительные отношения и, двигаясь по данному пути, имеется шанс дойти до окончания конфликта на Украине. Лидеры двух стран выступили перед журналистами по итогам встречи на Аляске. Главное — в материале «Вечерней Москвы».