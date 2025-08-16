Cпециалист по языку тела рассказала о невербальном поведении Путина и Трампа

В ходе встречи на Аляске президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп быстро нашли общий ритм в невербальном поведении, отметила эксперт по языку тела Трейси Браун. По ее словам, сначала лидеры двигались несогласованно, но вскоре начали шагать синхронно. Подобное происходит, когда между людьми возникает бессознательная синхронизация.
Браун подчеркнула, что еще на этапе выхода Путина из самолета между ним и Трампом началась игра невербальных сигналов. Президенты постоянно смотрели друг на друга, и этот жест она расценила как проявление власти: кто первым отводит взгляд, тот оказывается в проигрыше.
Аналитик также отметила детали рукопожатия. Трамп протянул руку ладонью вверх, что символизировало открытость и гостеприимство. Сначала жест выглядел равным, однако затем американский лидер слегка потянул российского президента на себя.
По словам специалиста, таким образом Трамп пытался показать свое превосходство и представить ситуацию так, будто способен подчинить собеседника. Подобный прием в невербальной коммуникации часто используется для демонстрации силы, передает РИА Новости.
Специалист по чтению по губам пересказал диалог Дональда Трампа с Владимиром Путиным, состоявшийся при их встрече в аэропорту Анкориджа на Аляске.
Владимир Путин по итогам саммита на Аляске заявил, что с Дональдом Трампом у него сложились доверительные отношения и, двигаясь по данному пути, имеется шанс дойти до окончания конфликта на Украине. Лидеры двух стран выступили перед журналистами по итогам встречи на Аляске. Главное — в материале «Вечерней Москвы».