Древний взрыв в Луизиане связали с исчезновением высокоразвитой цивилизации 12 тысяч лет назад

«Я исследую тайну, и эта тайна вызывает очень сильное ощущение, что археологический проект не дает нам полной информации о прошлом, и не из-за какого-то заговора, а потому, что археология в основном сосредоточена на физических артефактах, — объясняет Хэнкок. — При таком подходе, как правило, упускаются из виду важные свидетельства, содержащиеся в религиозных текстах и древних мифах, таких как египетская “Книга мертвых” и миф о всемирном потопе». Мне ясно, что чего-то не хватает, что во время ледникового периода существовала культура с развитой астрономией, знанием размеров Земли и даже решением проблемы долготы".