Во Владивостоке завершается реконструкция сквера у остановки Энерготехникум

По большей части новые пешеходные тропы доступны для прогулок от перекрёстка с улицей Космонавтов и от остановки «Сахалинская, 38». Единственное ограждённое сигнальной лентой место — главная лестница к энерготехническому колледжу. Там залиты бетонные марши, но площадки между ними ещё не выложены брусчаткой. У входа в учебное заведение возводят пандус, на данный момент установлены лишь бордюры.