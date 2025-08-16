Во Владивостоке завершается реконструкция сквера у остановки Энерготехникум

Во Владивостоке подрядчики планируют завершить работы по благоустройству сквера у остановки «Энерготехникум» на улице Борисенко, 102, до конца августа. Об этом стало известно после осмотра объекта, где уже уложены пешеходные дорожки, смонтированы столбы освещения, установлены скамейки и урны.
Глава Владивостока Константин Шестаков оценил степень готовности сквера в 95%. Озеленение запланировано на сентябрь — первый осенний месяц, когда спадёт летняя жара и погода станет более благоприятной для высадки растений.
По большей части новые пешеходные тропы доступны для прогулок от перекрёстка с улицей Космонавтов и от остановки «Сахалинская, 38». Единственное ограждённое сигнальной лентой место — главная лестница к энерготехническому колледжу. Там залиты бетонные марши, но площадки между ними ещё не выложены брусчаткой. У входа в учебное заведение возводят пандус, на данный момент установлены лишь бордюры.
На одной из дорожек, ведущих к будущей детской площадке и районной стеле, ещё не уложено покрытие. Арт-объект пока не смонтирован: подготовлена арматура для заливки постамента и бетонная площадка для установки стелы с названием района. Вокруг этого места уже установлено освещение.
Некоторые скамейки пока лишены сидений и спинок, урны остаются в защитной плёнке, а каркасы будущих качелей видны без отделки. Основные земляные работы уже завершены, однако озеленение пока не началось. По контракту работы должны были завершить к пятнице, 15 августа, но срок слегка сдвинут.
Сквер на Борисенко, 102, занял первое место в голосовании по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», прошедшему в мае. Его выбрали 22 561 человек. В лидеры также вошли сквер Кутузова и территория на Некрасовской, 96−98.
Работы выполняют 3 подрядчика. Основной договор на благоустройство на сумму более 32 миллионов рублей заключён с предпринимателем Ашотом Хачатряном из Артёма, который уже реализовывал проекты стоимостью свыше 500 миллионов рублей, включая благоустройство парка на Ватутина во Владивостоке.