Названа способная стать ключом к защите мозга от деменции диета

Важно понимать, что склероз гиппокампа не всегда приводит к деменции, и, наоборот, не у всех пациентов с когнитивными нарушениями обнаруживаются такие изменения в мозге. Тем не менее, между этими состояниями существует четкая взаимосвязь. И хотя исследование учитывало множество факторов, включая возраст, пол и генетическую предрасположенность, оно не доказывает причинно-следственную связь напрямую. Однако в сочетании с предыдущими работами эти данные укрепляют гипотезу о том, что пищевые привычки существенно влияют на риск нейродегенеративных заболеваний.