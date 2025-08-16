Названа способная стать ключом к защите мозга от деменции диета

Средиземноморская диета и ее вариации уже давно ассоциируются с уменьшением риска хронических заболеваний и продлением жизни. Однако теперь ученые получили новые доказательства того, что особый тип питания, диета MIND, может не просто снижать вероятность развития деменции, но и защищать конкретные области мозга, ответственные за память и когнитивные функции.
Исследователи из Медицинского центра Университета Раш в Чикаго (США) сосредоточились на изучении связи между диетой MIND (Средиземноморское лечение нейродегенеративных заболеваний) и склерозом гиппокампа — патологическим состоянием, при котором нейроны в этой ключевой зоне мозга отмирают, что часто сопровождает болезнь Альцгеймера и другие формы деменции.
Анализируя данные 809 умерших пациентов, чьи пищевые привычки тщательно документировались в течение многих лет, ученые обнаружили любопытную закономерность: у тех, кто строже придерживался принципов диеты MIND, реже обнаруживались признаки склероза гиппокампа. Этот рацион, сочетающий элементы средиземноморской кухни и диеты DASH (разработанной для борьбы с гипертонией), включает обилие овощей, цельнозерновых продуктов, рыбы и птицы при ограниченном потреблении красного мяса, молочных продуктов и жареных блюд.
«Наши результаты показывают, что здоровое питание, подобное диете MIND, может снижать вероятность повреждения гиппокампа и поддерживать его нормальное функционирование», — отмечают авторы исследования. Хотя связь между питанием и деменцией уже была известна, эта работа впервые продемонстрировала, что защитный эффект может быть связан именно с сохранением структуры гиппокампа, области, критически важной для обучения, запоминания и пространственной ориентации.
Важно понимать, что склероз гиппокампа не всегда приводит к деменции, и, наоборот, не у всех пациентов с когнитивными нарушениями обнаруживаются такие изменения в мозге. Тем не менее, между этими состояниями существует четкая взаимосвязь. И хотя исследование учитывало множество факторов, включая возраст, пол и генетическую предрасположенность, оно не доказывает причинно-следственную связь напрямую. Однако в сочетании с предыдущими работами эти данные укрепляют гипотезу о том, что пищевые привычки существенно влияют на риск нейродегенеративных заболеваний.
«Насколько нам известно, это первое исследование на людях, показывающее, что связь между диетой и деменцией может частично объясняться состоянием гиппокампа», — поясняет эпидемиолог по питанию Пуджа Агарвал.
Механизмы этой защиты пока остаются загадкой. Ученые предполагают, что противовоспалительные и антиоксидантные свойства продуктов, входящих в диету MIND, могут замедлять повреждение нейронов. В будущих исследованиях планируется изучить, как питание влияет на другие биомаркеры воспаления и окислительного стресса в мозге.