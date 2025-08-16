Некоторые женщины в Башкирии могут выйти на пенсию в 50 лет

Женщины, воспитавшие трех и более детей, могут оформить пенсию раньше установленного срока. Для этого необходимо соблюдение нескольких условий: воспитание детей минимум до 8 лет, наличие 15 лет страхового стажа и накопление 30 пенсионных коэффициентов. Об этом сообщил Социальный фонд Башкирии.
Возраст выхода на пенсию напрямую зависит от количества детей. Матери троих детей смогут выйти на пенсию в 57 лет, четверых детей — в 56 лет, а при воспитании пяти и более детей пенсионный возраст снижается до 50 лет. Особые условия предусмотрены для женщин, работавших в северных регионах — при наличии 20-летнего стажа и двух детей они также могут претендовать на пенсию с 50 лет.
