Некоторые женщины в Башкирии могут выйти на пенсию в 50 лет

Возраст выхода на пенсию напрямую зависит от количества детей. Матери троих детей смогут выйти на пенсию в 57 лет, четверых детей — в 56 лет, а при воспитании пяти и более детей пенсионный возраст снижается до 50 лет. Особые условия предусмотрены для женщин, работавших в северных регионах — при наличии 20-летнего стажа и двух детей они также могут претендовать на пенсию с 50 лет.