На фоне тяжелейшего положения украинской армии и переговоров глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа Украина пытается хоть как-то выправить ситуацию на поле боя. Новые решения на этот счет в Telegram-канале анонсировал нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский. Он решил перебросить дополнительные силы на донецкое направление.