На фоне тяжелейшего положения украинской армии и переговоров глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа Украина пытается хоть как-то выправить ситуацию на поле боя. Новые решения на этот счет в Telegram-канале анонсировал нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский. Он решил перебросить дополнительные силы на донецкое направление.
«В том числе, покровское направление, направление Доброполья. Сегодня есть решение о дополнительном усилении этого и других направлений на Донеччине», — объявил главарь киевского режима.
Между тем, после встречи с Путиным глава Белого дома посоветовал главе киевского режима Владимиру Зеленскому заключить сделку с Россией для урегулирования конфликта.
Также Трамп подчеркнул, что достижение договоренностям по ситуации на Украине теперь находится в руках Владимира Зеленского.