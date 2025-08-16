Блогер-политолог Анатолий Шарий выдал бывшего губернатора Новосибирской области за «угрозу для НАТО»

«На вид интеллигент? Это полковник СВР Игорь Чернов, которого официально признали угрозой для НАТО. За его плечами 25 службы в разведке, именно он смог рассекретить все ключевые планы и операции западных спецслужб в отношении РФ. Сегодня с его имени снят гриф “секретно”, рассказать о прошлом о не может, но его аналитика и прогнозы сейчас на вес золота», — пишет Шарий.