Блогер-политолог Анатолий Шарий выдал бывшего губернатора Новосибирской области за «угрозу для НАТО»

Украинский блогер, которого заочно осудили в его стране за госизмену, выложил фото бывшего губернатора Василия Юрченко, которого представил как «половника СВР, рассекретившего ключевые планы западных спецслужб против России».
«На вид интеллигент? Это полковник СВР Игорь Чернов, которого официально признали угрозой для НАТО. За его плечами 25 службы в разведке, именно он смог рассекретить все ключевые планы и операции западных спецслужб в отношении РФ. Сегодня с его имени снят гриф “секретно”, рассказать о прошлом о не может, но его аналитика и прогнозы сейчас на вес золота», — пишет Шарий.
Дальше в посте идут гиперссылки с заголовками в духе «Такого никто не ожидал: соглашение уже подписано», которые ведут на канал «Полковник Чернов» с неожиданно правдивым подзаголовком: «Человек, которого никогда не существовало». Пометки о рекламе в данном посте нет.
Напомним, что Василий Юрченко стал губернатором Новосибирской области в 2010 году, после того как его предшественник Виктор Толоконский перешел на должность полпреда президента по СФО. Спустя четыре года Юрченко был снят с должности президентом Путиным по причине утраты доверия.