Детский сад в станице Старокорсунской Краснодара откроют в 2026 году

Глава Краснодара проверил строительство детского сада в станице Старокорсунской.

Источник: Комсомольская правда

Детский сад в станице Старокорсунской Краснодара примет первых воспитанников в 2026 году. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов. Мэр кубанской столицы проверил ход строительства учреждения.

В станице Старокорсунской возводят детский сад на 280 мест для 14 групп, включая ясельные. На объекте есть отставание от сроков, что объясняют зимней погодой. Из-за дождя на стройплощадке не могли забить сваи.

«Сейчас трудностей нет, на стройплощадке достаточно рабочих, чтобы постепенно наверстывать отставание. В следующем году детский сад примет маленьких посетителей и значительно улучшит ситуацию с дошкольным образованием в станице», — написал Евгений Наумов в своем telegram-канале.

Вдоль детсада и по улице Вознесенской перед открытием построят тротуары.