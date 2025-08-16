Обнаруженное в глубоком космосе «Око Саурона» озадачило ученых

И помимо зловещей картины, это открытие, возможно, помогло исследователям разгадать космическую загадку, длившуюся десятилетиями. Блазар долгое время ставил астрономов в тупик, поскольку его космическая струя, казалось, двигалась медленно, несмотря на то, что он был одним из самых ярких источников высокоэнергетических гамма-лучей и космических нейтрино, которые когда-либо наблюдались. Это противоречило убеждению, что только самые быстрые струи могут быть причиной такой исключительной яркости.