Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семьям в Хорезме и Каракалпакстане выделят субсидии на воду

Нуждающимся семьям в Каракалпакстане и Хорезмской области предоставят субсидии на бурение артезианских скважин, покупку насосов и фильтров. Порядок выплат утвержден постановление правительства Узбекистана.

Источник: Depositphotos

Максимальный размер субсидии составит 30 БРВ (12,4 млн сумов). Жители смогут компенсировать до 90% расходов на работы и покупку оборудования для питьевого водоснабжения.

Для оформления субсидии семьям необходимо зарегистрироваться в «Единой национальной системе соцзащиты» и подать заявление. В постановлении указано, что работы по бурению скважины и установке оборудования должны проводить предприниматели, зарегистрированные в соответствующем реестре.

Уведомление об одобрении субсидии или отказе придет заявителям автоматически.