Семьям в Хорезме и Каракалпакстане выделят субсидии на воду

Максимальный размер субсидии составит 30 БРВ (12,4 млн сумов). Жители смогут компенсировать до 90% расходов на работы и покупку оборудования для питьевого водоснабжения.
Для оформления субсидии семьям необходимо зарегистрироваться в «Единой национальной системе соцзащиты» и подать заявление. В постановлении указано, что работы по бурению скважины и установке оборудования должны проводить предприниматели, зарегистрированные в соответствующем реестре.
Уведомление об одобрении субсидии или отказе придет заявителям автоматически.