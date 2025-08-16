Семьям в Хорезме и Каракалпакстане выделят субсидии на воду

Для оформления субсидии семьям необходимо зарегистрироваться в «Единой национальной системе соцзащиты» и подать заявление. В постановлении указано, что работы по бурению скважины и установке оборудования должны проводить предприниматели, зарегистрированные в соответствующем реестре.