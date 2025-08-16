Хабаровчан предлагают штрафовать за измену и уход из семьи

В России предложили ввести штрафы за супружескую измену и уход из семьи. Инициатива, которая может коснуться и жителей Хабаровского края, принадлежит главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину.
По словам чиновника, такие меры должны снизить количество разводов и укрепить институт семьи. Особое внимание он обращает на случаи, когда родители бросают детей, оставляя их без поддержки, что, по мнению общественника, может подтолкнуть подростков к криминальной среде.
Бородин предлагает закрепить штрафы: от 15 до 20 тысяч рублей за измену и до 50 тысяч рублей за каждого оставленного ребенка. При разводе из-за адюльтера платить должен будет супруг, нарушивший верность.
Автор инициативы указывает на опыт европейских стран и ОАЭ, где действуют аналогичные меры. Он подчеркивает, что родители обязаны обеспечивать детей всем необходимым независимо от семейных обстоятельств.