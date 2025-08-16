Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровчан предлагают штрафовать за измену и уход из семьи

По словам автора инициативы, такие меры должны снизить количество разводов и укрепить институт семьи.

Источник: Reuters

В России предложили ввести штрафы за супружескую измену и уход из семьи. Инициатива, которая может коснуться и жителей Хабаровского края, принадлежит главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину.

По словам чиновника, такие меры должны снизить количество разводов и укрепить институт семьи. Особое внимание он обращает на случаи, когда родители бросают детей, оставляя их без поддержки, что, по мнению общественника, может подтолкнуть подростков к криминальной среде.

Бородин предлагает закрепить штрафы: от 15 до 20 тысяч рублей за измену и до 50 тысяч рублей за каждого оставленного ребенка. При разводе из-за адюльтера платить должен будет супруг, нарушивший верность.

Автор инициативы указывает на опыт европейских стран и ОАЭ, где действуют аналогичные меры. Он подчеркивает, что родители обязаны обеспечивать детей всем необходимым независимо от семейных обстоятельств.