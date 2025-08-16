Задержки и отмены авиарейсов в России: обстановка на 15 августа 2025

Аэропорты России последнее время регулярно сталкиваются с задержками и отменами рейсов. Воздушные гавани периодически попадают под ограничения — причем это касается многих аэропортов по всей стране. Но, судя по состоянию на утро 16 августа, на выходных обстановка в аэропортах обещает быть спокойной. О ситуации в аэропортах России 16 августа — в материале URA.RU.