Утраченная глава в истории эволюции человека нашлась в коллекции зубов

Исследователи из Университета штата Аризона объявили, что они обнаружили ранее неизвестный вид древних людей, который, по всей видимости, сосуществовал с представителями рода Homo, нашими прямыми предками, в Африке. Загадочные виды, жившие бок о бок с нашими древнейшими предками, считаются недостающим звеном в эволюции. Среди коллекции зубов, возраст которой насчитывает 2,8 миллиона лет, была обнаружена утраченная глава в истории эволюции человека.
Команда ученых из Университета штата Аризона добавила, что эта эпоха, между 2,6 и 2,8 миллионами лет назад, была критическим периодом в эволюции человека, поскольку она ознаменовала самое раннее появление вида Homo, когда-либо найденного.
Исследователи также обнаружили древнейшие из известных каменных орудий на стоянке Леди-Герару в регионе Афар в Эфиопии, пишет Daily Mail. В 2013 году другая группа археологов раскопала челюстную кость Homo, возраст которой составляет 2,8 миллиона лет. Однако 13 зубов, обнаруженных здесь недавно, не принадлежат нашим прямым предкам. Исследовательская группа обнаружила, что они произошли от нового представителя вида австралопитеков, группы, тесно связанной с современными людьми, которые жили в Африке от двух до четырех миллионов лет назад.
В отличие от предыдущих окаменелостей вида Australopithecus afarensis, эти зубы заметно отличались, что свидетельствует о том, что в этом регионе произошла новая эволюция ранних людей, которая пересеклась с представителями нашего генеалогического древа.
Исследователи заявили, что этот исчезнувший вид австралопитеков свидетельствует о том, что эволюция человека была сложной, когда сосуществовало множество видов, а не просто переход от обезьяны к человеку.
Самым известным представителем вида Australopithecus afarensis считается окаменелость по имени Люси, чей ископаемый скелет был обнаружен в 1974 году в Хадаре (Эфиопия).
Австралопитеки ходили прямо, что является ключевой чертой человека, но исследование фрагментов черепа показало, что у них был меньший мозг и обезьяноподобные черты, такие как более крупные зубы и крепкие челюсти для пережевывания жестких растений. Однако исследователям не удалось найти на стоянке в Леди-Герару никаких окаменелостей, которые соответствовали бы виду Люси.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, различия в 13 зубах австралопитеков, обнаруженных там, наряду с присутствием вида Homo, позволяют предположить, что вид Люси действительно жил более 2,95 миллионов лет назад.
Палеоэколог Кей Рид из Университета Аризоны отмечает: «Это новое исследование показывает, что сложившееся у многих из нас представление о происхождении обезьяны от неандертальца до современного человека неверно — эволюция так не работает. Здесь мы имеем дело с двумя видами гомининов, которые живут вместе. И эволюция человека не линейна; это густое дерево, есть формы жизни, которые вымирают».
Теория «густого дерева», о которой упоминает Рид, относится к концепции нескольких ранних человеческих видов, живших одновременно в древние времена, поясняет Daily Mail. Некоторые из них вымерли, в то время как другие привели к развитию современных людей, таких как вид Homo. Исследователи добавили, что новые окаменелости не представляют собой ни одного «недостающего звена», а скорее свидетельствуют о различных совпадениях в течение этого эволюционного периода.
«Мы знаем, как выглядели зубы и нижняя челюсть древнейшего человека, но это все, — объясняет Кей Рид. — Это подчеркивает критическую важность поиска дополнительных окаменелостей для понимания различий между австралопитеками и Homo и, возможно, того, как они могли пересекаться в палеонтологической летописи в одном и том же месте».
Род Homo включает современных людей и наших ближайших вымерших родственников. Окаменелости Homo Леди-Герару, включая новые зубы и ранее найденную челюстную кость, показали, что у ранних представителей Homo, вероятно, был немного больший мозг и меньшие зубы, чем у австралопитеков. Это говорит о том, что миллионы лет назад рацион человека уже менялся в пользу большего количества мяса или более мягких растений, чем те, которые употребляли представители вида Люси. Эти люди также научились использовать примитивные орудия труда, которые исследователи также обнаружили на месте раскопок.
Возраст окаменелостей был определен путем датирования слоев вулканического пепла, содержащих кристаллы полевого шпата, — метод, который точно определяет время извержений, прослаивающих окаменелости. Ландшафт Леди-Герарю, когда-то покрытый растительностью, с реками и озерами, сильно отличался от сегодняшних засушливых пустошей. Команда ученых отметила, что будущие исследования будут сосредоточены на зубной эмали, чтобы изучить рацион питания и потенциальные взаимодействия между человеком и австралопитеком, например, конкурировали ли эти виды за пищу или мирно жили в разных экологических регионах Африки.