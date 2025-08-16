Утраченная глава в истории эволюции человека нашлась в коллекции зубов

Род Homo включает современных людей и наших ближайших вымерших родственников. Окаменелости Homo Леди-Герару, включая новые зубы и ранее найденную челюстную кость, показали, что у ранних представителей Homo, вероятно, был немного больший мозг и меньшие зубы, чем у австралопитеков. Это говорит о том, что миллионы лет назад рацион человека уже менялся в пользу большего количества мяса или более мягких растений, чем те, которые употребляли представители вида Люси. Эти люди также научились использовать примитивные орудия труда, которые исследователи также обнаружили на месте раскопок.