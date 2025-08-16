Помощник Путина сделал заявление о совместном саммите с Трампом и Зеленским

Срочная новость Возможное проведение трехстороннего саммита Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского Кремль пока не обсуждал. С таким заявлением выступил помощник президента России Юрий Ушаков.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше