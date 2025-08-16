В Воронеже для жителей 458 домов перенесли сроки отключения горячей воды

Перенос связан с увеличением объема работа по подготовке теплотрасс к новому отопительному сезону. Об этом сообщили в АО РИР «Энерго».
Опрессовка теплотрасс, запланированная на период с 18 по 22 августа, перенесена на период с 8 по 12 сентября.
В Воронеже для жителей 458 домов в Ленинском, Коминтерновском и Центральном районах города перенесли сроки отключения горячей воды.
