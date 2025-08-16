Выявлена парадоксальная связь перехода на вегетарианство и основными причинами рака

Эксперты выяснили, что переход на вегетарианство может снизить риск развития четырех основных причин рака на 25%. Отказ от мяса и молочных продуктов может на четверть снизить риск смертельных раковых заболеваний, утверждают ученые.
Крупное исследование, в котором приняли участие почти 80 000 человек, показало, что у веганов вероятность развития рака на 25% ниже, чем у мясоедов, а рацион питания связан с более низким уровнем заболеваемости раком молочной железы и предстательной железы у молодых мужчин, пишет Daily Mail.
Исследователи наблюдали за членами одной из церквей в Северной Америке в течение восьми лет и обнаружили, что вегетарианцы также снижают риск развития рака на 12 процентов. Среди этой группы заболеваемость колоректальным раком снизилась на 21 процент, раком желудка — на 45 процентов и лимфомой — на 25 процентов.
Лакто-ововегетарианцы, которые едят молочные продукты и яйца, имели более низкий риск развития рака крови, в то время как употребляющие в пищу рыбу пескатарианцы были менее склонны к колоректальному раку, пишет Daily Mail.
Исследование также показало, что по сравнению с мясоедами вегетарианцы, как правило, оказались более стройными, употребляли меньше алкоголя, курили меньше и занимались спортом чуть больше. Они также реже пользовались оральными контрацептивами или заместительной гормональной терапией, отмечает Daily Mail.
Хотя исследователи и учли эти факторы, они заявили, что нельзя исключать, что подобные различия в образе жизни могли повлиять на риск развития рака.
Результаты исследования ученых из Университета Лома Линда в Калифорнии были опубликованы в Американском журнале клинического питания. Это происходит на фоне растущего беспокойства по поводу поразительного роста заболеваемости раком среди молодежи. Недавний глобальный обзор показал, что показатели заболеваемости колоректальным раком, также известным как рак кишечника, среди лиц моложе 50 лет растут в 27 из 50 стран. В Англии наблюдается один из самых высоких темпов роста заболеваемости: число случаев среди молодых людей растет в среднем на 3,6% в год, в то время как в США этот показатель ежегодно увеличивается примерно на два процента.
Хотя рак кишечника связан с ожирением, врачи предупреждают, что он также поражает подтянутых и здоровых пациентов. Некоторые считают, что в этом могут быть виноваты факторы окружающей среды, такие как воздействие пластмасс или загрязнение окружающей среды. Симптомы включают боль в животе, вздутие живота, сильную усталость, одышку и образование комка в животе.
Кровотечение из заднего прохода или кровь в стуле могут возникать, когда опухоли проникают в пищеварительный тракт, пишет Daily Mail. Однако рак кишечника может протекать и бессимптомно, пока не распространится, что значительно затрудняет его лечение. Чуть более половины пациентов выживают через 10 лет после постановки диагноза.
Число случаев других видов рака также растет в более молодых возрастных группах. По данным Фонда исследований рака молочной железы, заболеваемость метастатическим раком молочной железы, который распространился на другие части тела, у женщин в возрасте до 40 лет увеличивалась на 3,5% в год в период с 2004 по 2017 год.
Лимфома, разновидность рака крови, в настоящее время является наиболее распространенным видом рака у молодых людей.
Историческое исследование Cancer Research UK, в котором были проанализированы данные Национальной службы здравоохранения за 50 лет, показало, что риск развития всех видов рака резко возрос, и эксперты полагают, что причиной этой тенденции может быть сочетание генетических факторов, образа жизни и окружающей среды.