Выявлена парадоксальная связь перехода на вегетарианство и основными причинами рака

Результаты исследования ученых из Университета Лома Линда в Калифорнии были опубликованы в Американском журнале клинического питания. Это происходит на фоне растущего беспокойства по поводу поразительного роста заболеваемости раком среди молодежи. Недавний глобальный обзор показал, что показатели заболеваемости колоректальным раком, также известным как рак кишечника, среди лиц моложе 50 лет растут в 27 из 50 стран. В Англии наблюдается один из самых высоких темпов роста заболеваемости: число случаев среди молодых людей растет в среднем на 3,6% в год, в то время как в США этот показатель ежегодно увеличивается примерно на два процента.