«Знали его как талантливого артиста»: в Омской области простились с воином, погибшим на СВО

Трагедией для семьи и для всех жителей села Поречье стала смерть уроженца Муромцевского района Ильи Сальникова.

Источник: Комсомольская правда

В зоне проведения СВО героически погиб житель села Поречье Илья Сальников. Печальной информацией о смерти героя поделился глава администрации Муромцевского района.

«Трагедия. В зоне СВО погиб Илья Вячеславович Сальников. Он родился в Поречье. Был призван по мобилизации. Служил гранатометчиком в десантно-штурмовом полку. Погиб 17 января. У Ильи остались жена Светлана и двое детей — Милана и Макар. Многие знали его как талантливого артиста. Он любил петь и часто радовал нас своими выступлениями. От себя и от всех жителей района выражаю искренние соболезнования семье Ильи», — написал на своей личной странице Сергей Казанков.

Героически погибшего в зоне проведения СВО воина похоронили с почестями 13 августа в селе Поречье. Редакция «КП Омск» выражает искренние соболезнования родным и близким Ильи Сальникова.