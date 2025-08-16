Ричмонд
Гарбузов сообщил о создании образовательного дрона с бортовым ИИ компанией из ОЭЗ «Технополис Москва»

Образовательный дрон с бортовым ИИ разработал производитель беспилотных авиационных систем «Геоскан». Аппарат способен в автономном режиме распознавать объекты и функционировать в составе роя беспилотников. Крупносерийное производство новинки планируется запустить на территории ОЭЗ «Технополис Москва».

«По поручению мэра Москвы город активно поддерживает высокотехнологичные отрасли промышленности. Для их развития в ОЭЗ “Технополис Москва” сформирован кластер беспилотных авиационных технологий, который позволяет компаниям эффективно осуществлять кооперацию, обмениваться опытом и компетенциями», — сообщил министр Правительства столицы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он добавил, что для тестирования разработок и ускорения производственного цикла в кластере был открыт летно-испытательный комплекс. Созданная в этом году инфраструктура позволит запустить образовательный дрон с ИИ в крупносерийное производство на территории ОЭЗ Москвы до конца года.

Дрон компании «Геоскан» — это обучающий квадрокоптер компактного размера. Он оснащен камерой и процессором с нейроускорителем. Благодаря ИИ и машинному зрению дрон способен следовать по маршруту и распознавать объекты.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев отметил, в ОЭЗ активно развиваются инновационные производства, в том числе в критически важных отраслях.