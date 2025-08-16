Гарбузов сообщил о создании образовательного дрона с бортовым ИИ компанией из ОЭЗ «Технополис Москва»

Он добавил, что для тестирования разработок и ускорения производственного цикла в кластере был открыт летно-испытательный комплекс. Созданная в этом году инфраструктура позволит запустить образовательный дрон с ИИ в крупносерийное производство на территории ОЭЗ Москвы до конца года.