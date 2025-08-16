Овчинский: в ЖК по реновации на Нагатинской улице возводят надземную часть

В районе Нагатино-Садовники (ЮАО) возводят жилой комплекс, площадь которого превысит 47 тыс. кв. м. Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский, строительная площадка находится по адресу: ул. Нагатинская, вл. ¼.
«В районе Нагатино-Садовники ведется строительство дома из четырех секций по программе реновации. Предусмотрено 414 квартир с улучшенной отделкой общей жилой площадью более 13,5 тысячи квадратных метров. Шесть квартир адаптируют для проживания маломобильных граждан. Придомовую территорию благоустроят, во дворе оборудуют две детские и спортивную площадки, а также место для тихого отдыха, высадят деревья и кустарники», — цитирует слова Овчинского пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики.
Как пояснил Овчинский, вблизи строящегося жилого комплекса расположены станция метро «Нагатинская», горнолыжный комплекс, образовательные и медицинские учреждения, а также торгово-развлекательные центры. В настоящее время на объекте ведется строительство надземной части здания.
В проекте предусмотрены секции с переменной этажностью. Строительство проводится на территории с неровным рельефом, поэтому в одном из блоков будет добавлен дополнительный наземный этаж, который поможет выровнять территорию вокруг здания. В нежилых помещениях с отдельными входами и инженерными системами будут располагаться востребованные объекты инфраструктуры, такие как аптеки, магазины, салоны и досуговые центры.
Мэр Москвы Сергей Собянин недавно подвел итоги реновации за восемь лет. Всю информацию о ней можно найти на сайте mos.ru. Напомним, программа была утверждена в августе 2017 года. Она затронет около миллиона жителей Москвы и предусматривает расселение 5176 домов.
Как сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики, на юге Москвы завершилось строительство делового квартала, который находится рядом с метро «Технопарк» в районе Нагатинский Затон. Из окон комплекса открывается вид на Москву-реку и развлекательный комплекс «Остров Мечты». В пешей доступности от бизнес-центра расположена станция метро «Технопарк», а также Третье транспортное кольцо и проспект Андропова. Квартал состоит из шести зданий разной высоты, общая площадь которых составляет более 20 300 квадратных метров. В них разместились современные офисы с различными планировками и размерами, а также помещения для переговоров, собеседований и отдыха.