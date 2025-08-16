Овчинский: в ЖК по реновации на Нагатинской улице возводят надземную часть

Как сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики, на юге Москвы завершилось строительство делового квартала, который находится рядом с метро «Технопарк» в районе Нагатинский Затон. Из окон комплекса открывается вид на Москву-реку и развлекательный комплекс «Остров Мечты». В пешей доступности от бизнес-центра расположена станция метро «Технопарк», а также Третье транспортное кольцо и проспект Андропова. Квартал состоит из шести зданий разной высоты, общая площадь которых составляет более 20 300 квадратных метров. В них разместились современные офисы с различными планировками и размерами, а также помещения для переговоров, собеседований и отдыха.