Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле высказались о предложении трехстороннего саммита по Украине

Ушаков: Тема трехстороннего саммита с участием Киева пока не обсуждалась.

Источник: Комсомольская правда

Тема возможного трехстороннего саммита с участием президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также главы киевского режима Владимира Зеленского пока не обсуждалась. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

«Пока эта тема не затрагивалась», — отметил он в комментарии Первому каналу.

Ушаков добавил, что дальнейшее решение об организации новой двусторонней встречи двух лидеров будет приниматься после подведения итогов прошедшего накануне на Аляске саммита.

Прежде Трамп заявил, что подготовка к встрече, в которой примет участие он сам, а также Путин и Зеленский, уже началась. В то же время стало известно, что президент США не проинформировал Зеленского о ходе и итогах своей встречи с российским лидером.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше