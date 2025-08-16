В Кремле высказались о предложении трехстороннего саммита по Украине

Тема возможного трехстороннего саммита с участием президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также главы киевского режима Владимира Зеленского пока не обсуждалась. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.
«Пока эта тема не затрагивалась», — отметил он в комментарии Первому каналу.
Ушаков добавил, что дальнейшее решение об организации новой двусторонней встречи двух лидеров будет приниматься после подведения итогов прошедшего накануне на Аляске саммита.
Прежде Трамп заявил, что подготовка к встрече, в которой примет участие он сам, а также Путин и Зеленский, уже началась. В то же время стало известно, что президент США не проинформировал Зеленского о ходе и итогах своей встречи с российским лидером.