Бывший президент Молдавии отметил нюанс во встрече Путина и Трампа: мир увидел главное

Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп собственной встречей на Аляске продемонстрировали всему миру пример политической ответственности, а также зрелости лидеров двух держав. Об этом заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон. Соответствующий пост он опубликовал в личном Telegram-канале.
Додон подчеркнул, что в Молдавии искренне поддерживают и приветствуют любые усилия, направленные на урегулирование украинского кризиса. Поскольку подобное напрямую представляет интерес для страны. И в данном контексте встреча президентов России и США имеет ключевое значение.
«Состоявшаяся встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом — это историческое событие и пример политической ответственности и зрелости лидеров двух ведущих мировых держав», — написал Додон.
Напомним, переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске состоялись в ночь с 15 на 16 августа. Они продлились несколько часов. В ходе них стороны затронули целый ряд вопросов, однако некоторые детали все же утаили. Ни Путин, ни Трамп не озвучили, о чем конкретно договорились.