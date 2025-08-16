Тайна века близка к разгадке? Британский пилот нашёл то, что может быть самолётом Амелии Эрхарт

Он рассказал Popular Science: «Суть в том, что, учитывая мой детский интерес к винтажным самолетам и расследованию авиакатастроф, я могу сказать, что это то, что когда-то было 12-метровым двухмоторным винтажным самолетом. Чего я не могу сказать, так это того, что это определенно “Электра” Амелии. Если это не “Электра 10 Е” Амелии, то это разгадка еще одной тайны, на которую так и не было найдено ответа. Эта находка может дать ответы на некоторые вопросы о человеке, который исчез много лет назад».