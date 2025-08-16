Тайна века близка к разгадке? Британский пилот нашёл то, что может быть самолётом Амелии Эрхарт

Тайна пропавшего много десятилетий назад самолета легендарной летчицы Амелии Эрхарт все эти годы не дает покоя многочисленным искателям разгадки ее исчезновения. В июле 1937 года легендарная женщина-летчица Амелия Эрхарт и ее штурман Фред Нунан вылетели из Лаэ в Новой Гвинек, и больше их никто не видел. Несмотря на самые дорогостоящие морские и воздушные поиски в истории Америки, до сих пор не было найдено никаких следов Эрхарт или ее самолета. Теперь британский пилот думает, что он, наконец, нашел обломки пропавшего самолета, спустя 88 лет после того, как он был потерян.
Капитан Джастин Майерс, имеющий почти 25-летний опыт работы пилотом, говорит, что он «на 99 процентов уверен» в том, что нашел точное место аварийной посадки Эрхарта, пишет Daily Mail. Используя увеличенные изображения с Google Earth, капитан Майерс заметил группу фигур, которые, по его мнению, являются фрагментами разбившегося самолета. Более того, он утверждает, что эти погруженные объекты точно соответствуют размерам самолета Эрхарта Lockheed Electra 10E.
По словам капитана Майерса, Эрхарт и Нунан потерпели крушение на восточном побережье острова Никумароро, отдаленного кораллового атолла в Тихом океане.
Капитан Майерс сейчас предлагает отправить экспедицию на место, чтобы подтвердить правильность своих предположений.
Но, как отмечает Daily Mail, Джастин Майерс не первый, кто предполагает, что Эрхарт и Нунан могли потерпеть крушение в районе острова Никумароро.
Предполагалось, что Эрхарт приземится для дозаправки на острове Хоуленд, расположенном примерно в 640 км к северу. Однако из-за нехватки топлива и плохой погоды самолет, возможно, сбился с курса и совершил вынужденную посадку на крошечном атолле. В ходе предыдущих расследований были обнаружены артефакты, в том числе самодельные инструменты, обрывки одежды и кусок оргстекла, который соответствует размеру окна самолета Electra.
По этой причине многие люди, разыскивающие обломки самолета Эрхарт, считают, что женщина-авиатор могла приземлиться где-то неподалеку от острова и добраться до берега, прежде чем погибнуть от стихии.
Что отличает находку Майерса, так это то, что он утверждает, что нашел фотографические свидетельства разбившегося самолета с помощью Google Earth. В своем блоге капитан Майерс пишет, что заинтересовался островом Никумароро после просмотра документального фильма о последнем полете Эрхарт: «Плохой сон, неточные прогнозы относительно направления ветра, вероятно, усталость и некоторое беспокойство, вероятно, сыграли свою роль в исчезновении. Как пилот, я подумал про себя, что если бы я был на месте Амелии, пытающейся найти иголку в стоге сена с низким запасом топлива, и, честно говоря, если бы мы были на ее месте, без сомнения, используя какие-то отборные выражения, где бы я принудительно посадил свой Lockheed Electra 10E?».
Остановившись на длинном песчаном участке восточного побережья острова, капитан Майерс увеличил изображение и обнаружил «идеально прямой объект темного цвета». Удивительно, но измерительный инструмент Google Earth показал, что длина объекта составляет 12 метров, то есть столько же, сколько у Lockheed Electra 10E.
Майерс написал: «Примерно через день я снова взглянул на него, и тут — бах!! в 110 футах к западу от металлической секции находилось то, что выглядело как идеальный полуоткрытый радиальный двигатель диаметром 4−4,5 фута. Прямо под двигателем находится колесо, опять же наполовину открытое, колесо идеально подходит по размеру; я с трудом мог представить, что это что-то иное, чем обломки потерянного старинного самолета, которые были спрятаны в течение многих лет».
Хотя Майерс говорит, что он не может быть полностью уверен, что это «Электра» Эрхарт и Нунана, он уверен, что это старый самолет такого же размера.
Он рассказал Popular Science: «Суть в том, что, учитывая мой детский интерес к винтажным самолетам и расследованию авиакатастроф, я могу сказать, что это то, что когда-то было 12-метровым двухмоторным винтажным самолетом. Чего я не могу сказать, так это того, что это определенно “Электра” Амелии. Если это не “Электра 10 Е” Амелии, то это разгадка еще одной тайны, на которую так и не было найдено ответа. Эта находка может дать ответы на некоторые вопросы о человеке, который исчез много лет назад».
Майерс хотел бы, чтобы была отправлена экспедиция для исследования объектов и окончательного подтверждения того, что это самолет Амелии Эрхарт. Однако ему не удалось заручиться поддержкой своего предложения, отмечает Daily Mail.
Капитан Майерс говорит, что отправил информацию в Национальный совет по безопасности на транспорте США, Австралийское бюро транспортной безопасности и группу по расследованию авиакатастрофы в Брисбене. Он также попытался связаться с Университетом Пердью, чтобы узнать, не заинтересуется ли кто-нибудь из историков проведением расследования. Несмотря на то, что капитан Майерс обращался к университету более трех лет назад, он до сих пор ничего не получил в ответ. Нежелание Университета Пердью, вероятно, связано с тем фактом, что у университета уже есть свои собственные планы по поиску обломков самолета Эрхарт, поясняет Daily Mail.
В прошлом месяце исследователи объявили о начале экспедиции по исследованию так называемого «объекта Тарайя» — визуальной аномалии внутри лагуны Никумароро, которая, как полагают, является упавшей «Электрой».
Планируется, что экспедиция отправится из Маджуро на Маршалловых островах 5 ноября и проведет пять дней на Никумароро, осматривая объект Тарайя.
Если первоначальная экспедиция окажется успешной в установлении принадлежности самолета, исследователи планируют вернуться к более масштабным раскопкам в 2026 году, чтобы обнаружить и помочь вернуть то, что осталось от самолета Эрхарт.
В своем заявлении, сделанном в то время, Ричард Петтигрю, директор Института археологического наследия, заметил: «То, что мы имеем здесь, возможно, величайшая возможность в истории окончательно закрыть это дело. Располагая таким количеством очень веских доказательств, мы чувствуем, что у нас нет иного выбора, кроме как двигаться вперед и, надеюсь, вернуться с доказательствами».