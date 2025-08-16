Затерянный город майя найден сотни лет спустя в самом сердце джунглей

В самом сердце джунглей Мексики найден затерянный город, в котором мятежные майя более века сопротивлялись беспощадным испанским завоевателям.
С наступлением конкистадоров индейцы народа лакандон-холь в конце 1500-х годов бежали из своей столицы Лакам-Тун, расположенной на озере Мирамар в современной Мексике, пишет Daily Mail. Затем, отступив в джунгли недалеко от нынешней границы с Гватемалой, они построили новую крепость Сак-Балам, где сопротивлялись испанцам в течение 109 лет Но город пал в 1695 году и в конечном счете был потерян в джунглях, а населявший его народ был насильственно переселен и к середине 18 века практически вымер.
Теперь ученые говорят, что они нашли Сак-Балам, используя инновационную прогностическую модель для определения местонахождения фундаментов и артефактов в дикой местности.
Открытие было сделано благодаря свидетельству Диего де Риваса, монаха, который активно работал в этом регионе в конце 17 века, отмечает Daily Mail.
Для Хосухе Лосада Толедо из мексиканского национального института антропологии и истории (INAH) это стало важной подсказкой: «Я определил возможное местоположение Сак-Бахлана с помощью прогностической модели с использованием географических информационных систем».
Толедо добавляет: «Я просмотрел колониальные хроники, чтобы подсчитать, сколько дней монах Диего де Ривас потратил на путешествие из Сак-Бахлана к реке Лакантун в 1698 году. Таким образом, я смог предсказать местоположение этого важного места».
Сак Балам или Сак Бахлан на языке майя означает «Белый ягуар», поясняет Daily Mail. Это название напоминает об опасностях, связанных с его отдаленным расположением.
Доктор Лосада Толедо говорит: «Расположение в глубине джунглей, а также труднопроходимость территории позволили народу лакандон-холь скрываться от испанских завоевателей. Это земля, населенная опасными животными и растениями и скрытая за горами. Это очень отдаленное место, расположенное в биосферном заповеднике Монтес-Азулес, в горах Чаквистеро. Чтобы добраться до этого места, необходимо совершить пеший поход в течение нескольких часов и разбить лагерь в джунглях. Оно расположено к юго-востоку от озера Мирамар. Здесь они прожили 109 лет вне испанского владычества, с 1586 года, когда покинули свое старое поселение на озере Мирамар, до 1695 года, когда были окончательно завоеваны».
После завоевания крепости испанцы переименовали ее в Пуэбло-де-Нуэстра-Сеньора-де-Лос-Долорес — город Скорбящей Богоматери.
Хосухе Лосада Толедо рассказывает: «Испанцы устроили там массовую резню или геноцид против местных жителей. Немногих выживших перевезли в Гватемалу, и больше о городе ничего не было слышно».
Экспедиция на это место, организованная каналом Discovery, обнаружила фундаменты, остатки стены и различные артефакты. В состав археологической группы входят Брент Вудфилл из Университета Уинтропа в США и Юко Сиратори из Японии.
Доктор Лосада Толедо назвал это «самой сложной полевой работой в моей жизни»: «Все, что осталось от города, — это фундаменты небольших, невысоких строений высотой всего 30−40 сантиметров. А еще под землей зарыты археологические материалы, которые мы в настоящее время изучаем. На данный момент мы нашли керамику доиспанского периода, керамические статуэтки, обсидиан и остатки стены или укрепления, что является частью работы, проведенной доктором Вудфиллом и доктором Сиратори. Следующий шаг — проанализировать артефакты, обнаруженные во время раскопок, и продолжить раскопки в этом районе, используя металлодетекторы для выявления металлических орудий 17-го века».
Ученый надеется, что их работа прольет новый свет на прошлое индейцев: «Я стремлюсь дать возможность высказаться группам майя, которые были подавлены испанской колонизацией. Моя главная цель — работать с популярной культурой майя, которые когда-то жили в Сак-Бахлане. Я хочу узнать больше об их обычаях, религии и повседневной жизни, а также о том, как они были уничтожены во времена испанского владычества».