Затерянный город майя найден сотни лет спустя в самом сердце джунглей

Доктор Лосада Толедо говорит: «Расположение в глубине джунглей, а также труднопроходимость территории позволили народу лакандон-холь скрываться от испанских завоевателей. Это земля, населенная опасными животными и растениями и скрытая за горами. Это очень отдаленное место, расположенное в биосферном заповеднике Монтес-Азулес, в горах Чаквистеро. Чтобы добраться до этого места, необходимо совершить пеший поход в течение нескольких часов и разбить лагерь в джунглях. Оно расположено к юго-востоку от озера Мирамар. Здесь они прожили 109 лет вне испанского владычества, с 1586 года, когда покинули свое старое поселение на озере Мирамар, до 1695 года, когда были окончательно завоеваны».