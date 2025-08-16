В конце августа одна из главных улиц Новосибирска станет пешеходной

В конце августа улиц Ленина в Новосибирске снова станет пешеходной. Движение перекроют из-за фестиваля науки и искусства «ТехноАрт», проходящего в рамках международного форума «Технопром-2025».
Проезд транспорта ограничат с 28 августа до 1 сентября на участке от Советской до Урицкого. Такие данные указаны в постановлении городской администрации. Объехать участок можно будет по дорогам общего пользования.
Дорожный департамент мэрии Новосибирска разработает проект организации дорожного движения на время ограничений. В том числе схему установки дорожных знаков и расстановки технических средств организации дорожного движения.
Напомним, последний раз улицу Ленина перекрывали в этом году в конце июня. Во время празднования Дня города.