В Красноярске обнаружен уникальный артефакт эпохи палеолита

Красноярские археологи сделали сенсационную находку — во время раскопок в районе БКЗ был обнаружен древний скребок для одежды, изготовленный из бивня мамонта.

Источник: Соцсети

Артефакт нашли еще до начала строительства пешеходного моста, но только сейчас завершилось его детальное изучение.

Как сообщил Александр Колесник, доктор исторических наук и заведующий кафедрой археологии Донецкого государственного университета, предмет представляет собой уникальную для Сибири и всей России находку палеолитической эпохи.

Международная команда исследователей установила, что древний инструмент был изготовлен по сложной технологии. Сначала часть бивня отделяли при экстремально низких температурах (ниже −30°C), затем заготовку обрабатывали в тепле, создавая рабочую поверхность и отверстие для крепления.

Микроскопический анализ следов износа показал, что предмет использовался для очистки меховой одежды от снега и наледи. По словам ученых, такая процедура имела для древних людей не только практическое, но и ритуальное значение — все «чужеродное» оставляли за пределами жилища.