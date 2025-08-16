Ричмонд
Трамп разговаривает по телефону с лидерами стран НАТО после звонка Зеленскому

Президент США Дональд Трамп ведет телефонные переговоры с лидерами стран НАТО после продолжительного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в субботу, 16 августа, сообщили в Белом доме, передает агентство Reuters.

— Белый дом сообщил, что Трамп разговаривает по телефону с лидерами НАТО после продолжительного разговора с Зеленским, — говорится в материале.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что вопрос о проведении трехстороннего саммита с участием президентов России, Украины и Соединенных Штатов на переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске пока не поднимался.

При этом сам Трамп в рамках интервью после встречи с Путиным заявил, что стороны уже приступают к подготовке встречи с участием его самого, Владимира Путина и Владимира Зеленского. Отдельно он порекомендовал украинскому коллеге заключить с РФ сделку по урегулированию конфликта.

В свою очередь Владимир Путин по итогам саммита на Аляске заявил, что с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом у него сложились доверительные отношения и, двигаясь по данному пути, имеется шанс дойти до окончания конфликта на Украине. Путин также сообщил, что переговоры с Дональдом Трампом прошли в конструктивной атмосфере.

Российская делегация начала свое возвращение в Россию после саммита, а сам глава Белого дома уже дал ряд интервью. Главное к этому часу — в материале «Вечерней Москвы».

