В зоопарке Ростова к Дню города сделали вольер из мяча-шара к ЧМ-2018

В зоопарке отметили, что такая идея позволила не только дать вторую жизнь символичному арт-объекту, но и создать для пернатых просторное и оригинальное жилье. Рядом с вольером обустроили зону отдыха с лавочками, а в ближайшее время территорию украсят цветущими растениями, сделав ее еще более привлекательной для посетителей.