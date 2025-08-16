В зоопарке Ростова к Дню города сделали вольер из мяча-шара к ЧМ-2018

К празднованию Дня города в Ростове-на-Дону зоопарк представил необычный проект — вольер для пернатых, созданный из футбольного мяча-шара, оставшегося после Чемпионата мира 2018 года.
Как сообщили в Telegram-канале зоопарка, гигантский шар, который ранее украшал город в рамках подготовки к мундиалю, теперь стал домом для попугаев. Конструкцию установили возле орнитологического отдела, предварительно отремонтировав и адаптировав под нужды птиц.
В зоопарке отметили, что такая идея позволила не только дать вторую жизнь символичному арт-объекту, но и создать для пернатых просторное и оригинальное жилье. Рядом с вольером обустроили зону отдыха с лавочками, а в ближайшее время территорию украсят цветущими растениями, сделав ее еще более привлекательной для посетителей.
