Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В зоопарке Ростова к Дню города сделали вольер из мяча-шара к ЧМ-2018

В ростовском зоопарке птиц разместят в вольере, сделанном из мяча к ЧМ-2018.

Источник: Комсомольская правда

К празднованию Дня города в Ростове-на-Дону зоопарк представил необычный проект — вольер для пернатых, созданный из футбольного мяча-шара, оставшегося после Чемпионата мира 2018 года.

Как сообщили в Telegram-канале зоопарка, гигантский шар, который ранее украшал город в рамках подготовки к мундиалю, теперь стал домом для попугаев. Конструкцию установили возле орнитологического отдела, предварительно отремонтировав и адаптировав под нужды птиц.

В зоопарке отметили, что такая идея позволила не только дать вторую жизнь символичному арт-объекту, но и создать для пернатых просторное и оригинальное жилье. Рядом с вольером обустроили зону отдыха с лавочками, а в ближайшее время территорию украсят цветущими растениями, сделав ее еще более привлекательной для посетителей.

Подпишись на нас в Telegram.