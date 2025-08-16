Условия для жизни: обнаружена новая гигантская планета по соседству с Землей

Астрономы обнаружили убедительные доказательства существования гигантской газовой планеты в соседней Солнечной системе — со спутниками, которые могут быть пригодны для жизни.
Планета была впервые обнаружена космическим телескопом Джеймса Уэбба (JWST) в звездной системе Альфа Центавра, примерно в 4,5 световых годах от нас, пишет Daily Mail. Планета размером с Сатурн вращается вокруг звезды, похожей на наше Солнце, но, вероятно, окутана густым газовым облаком, что означает, что сама по себе она не может поддерживать жизнь. Однако у нее могут быть ледяные спутники, которые могут обеспечить подходящие условия для формирования жизни.
«Это невероятно захватывающая находка, — комментирует доктор Карли Хоуэтт, доцент кафедры космического приборостроения Оксфордского университета. — Четыре световых года — это долгий путь для нас, но в контексте нашей галактики это очень близко — практически на нашем космическом заднем дворе. Тот факт, что эта планета вращается вокруг звезды, так похожей на наше Солнце, с сопоставимой температурой и яркостью, делает ее важной целью, когда мы думаем о пригодных для жизни мирах»'
Хотя впервые планета была обнаружена в прошлом году, в ходе последующих наблюдений онта, казалось, исчезла. Сейчас астрономы снова ищут ее, чтобы доказать, что она определенно существует.
Доктор Хоуэтт объясняет, что планета, возможно, «исчезла» в ходе недавних наблюдений, потому что в настоящее время она находится слишком близко к своей звезде, которая загораживает обзор из-за большого количества излучаемого яркого света.
Новые результаты были опубликованы в журнале Astrophysical Journal Letters.
Теперь эксперты надеются использовать космический телескоп Grace Roman — новый прибор НАСА, который должен начать работать в 2027 году, — для поиска новых признаков планеты. Дальнейшие наблюдения JWST, возможно, позволят получить более подробную информацию о том, из чего состоит планета и как она выглядит. Это также может стать важным доказательством того, насколько пригодными для жизни могут быть любые вращающиеся по орбите спутники.
У некоторых газовых гигантов нашей Солнечной системы — Сатурна и Юпитера — есть ледяные спутники, и были запущены миссии для изучения возможности существования на них жизни, пишет Daily Mail. Однако эти планеты находятся относительно далеко от нашего Солнца. Для сравнения, эта потенциальная «новая» планета находится близко к своей звезде.
«Поскольку эта система находится так близко к нам, любые обнаруженные экзопланеты предоставили бы нам наилучшую возможность для сбора данных о планетных системах, отличных от нашей собственной, — отмечает Чарльз Бейчман из Лаборатории реактивного движения НАСА. — Тем не менее, это невероятно сложные наблюдения, даже с помощью самого мощного космического телескопа в мире, потому что эти звезды такие яркие, близкие и быстро перемещаются по небу».
«Если это подтвердится, потенциальная планета, обнаруженная на снимке Альфа Центавра А, сделанном Уэббом, станет новой вехой в исследованиях по получению изображений экзопланет, — поясняет соавтор Аникет Санги из Калифорнийского технологического института. — Из всех планет с полученным прямым изображением эта была бы самой близкой к своей звезде, которую мы видели до сих пор. Кроме того, она наиболее похожа по температуре и возрасту на планеты-гиганты в нашей Солнечной системе и находится ближе всего к нашему дому, Земле. Само его существование в системе из двух близко расположенных звезд бросило бы вызов нашему пониманию того, как планеты формируются, выживают и эволюционируют в хаотических условиях».