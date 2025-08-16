Условия для жизни: обнаружена новая гигантская планета по соседству с Землей

«Если это подтвердится, потенциальная планета, обнаруженная на снимке Альфа Центавра А, сделанном Уэббом, станет новой вехой в исследованиях по получению изображений экзопланет, — поясняет соавтор Аникет Санги из Калифорнийского технологического института. — Из всех планет с полученным прямым изображением эта была бы самой близкой к своей звезде, которую мы видели до сих пор. Кроме того, она наиболее похожа по температуре и возрасту на планеты-гиганты в нашей Солнечной системе и находится ближе всего к нашему дому, Земле. Само его существование в системе из двух близко расположенных звезд бросило бы вызов нашему пониманию того, как планеты формируются, выживают и эволюционируют в хаотических условиях».