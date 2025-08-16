Стал известен конечный пункт назначения исполнителей теракта в «Крокусе»: это не Украина

Четверо исполнителей теракта в подмосковном «Крокус сити холле» после совершения преступления планировали попасть в Афганистан. Пробираться туда преступники планировали через Украину и Турцию. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает ТАСС.
В показаниях обвиняемый Файзов М. З.* рассказал, что за преступление ему обещали миллион рублей, но ничего из этой суммы он не получил.
«А скрыться должны были через Украину в Турцию, а оттуда перебраться в Афганистан, где находится Вилаят Хорасан** (является подразделением группировки Исламское государства**)», — говорится документах.
Ранее сообщалось, что исполнители теракта в «Крокусе» накануне нападения приобрели новые мобильные телефоны и кухонные ножи, которые использовали для совершения своей атаки.
Также выяснилось, что подготовка террористов для атаки на концертный зал «Крокус Сити Холл» осуществлялась с июня 2023 года на территориях Турции и Афганистана.
* — лицо, признанное террористом и экстремистом на территории РФ.
** — структуры запрещены в РФ.