Стал известен конечный пункт назначения исполнителей теракта в «Крокусе»: это не Украина

Террористы «Крокуса» после бегства на Украину хотели попасть в Афганистан.

Источник: Комсомольская правда

Четверо исполнителей теракта в подмосковном «Крокус сити холле» после совершения преступления планировали попасть в Афганистан. Пробираться туда преступники планировали через Украину и Турцию. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает ТАСС.

В показаниях обвиняемый Файзов М. З.* рассказал, что за преступление ему обещали миллион рублей, но ничего из этой суммы он не получил.

«А скрыться должны были через Украину в Турцию, а оттуда перебраться в Афганистан, где находится Вилаят Хорасан** (является подразделением группировки Исламское государства**)», — говорится документах.

Ранее сообщалось, что исполнители теракта в «Крокусе» накануне нападения приобрели новые мобильные телефоны и кухонные ножи, которые использовали для совершения своей атаки.

Также выяснилось, что подготовка террористов для атаки на концертный зал «Крокус Сити Холл» осуществлялась с июня 2023 года на территориях Турции и Афганистана.

* — лицо, признанное террористом и экстремистом на территории РФ.

** — структуры запрещены в РФ.