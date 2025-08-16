Придется выбирать другую дорогу: Одно из КПП на молдо-украинской границе закроют на все выходные

С украинской стороны будут вестись работы по реконструкции, а именно укладка дорожного полотна горячей асфальтобетонной смесью, сообщили в Таможенной службе. До полного остывания покрытия движение транспортных средств по этому участку будет невозможно, пишет moldpres.md.