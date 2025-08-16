Придется выбирать другую дорогу: Одно из КПП на молдо-украинской границе закроют на все выходные

КПП «Ларга-Кельменцы» не будет работать в эти выходные.
Ограничения будут действовать с 9.00 16 августа до 17.00 17 августа.
С украинской стороны будут вестись работы по реконструкции, а именно укладка дорожного полотна горячей асфальтобетонной смесью, сообщили в Таможенной службе. До полного остывания покрытия движение транспортных средств по этому участку будет невозможно, пишет moldpres.md.
Гражданам настоятельно рекомендуется пересекать границу в указанный промежуток через КПП «Бричаны» или «Крива». По всем вопросам можно обращаться в Единый информационный центр Таможенной службы: +373 22 788 888.
