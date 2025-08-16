Трамп поговорил по телефону с Зеленским после встречи с Путиным

Срочная новость Дональд Трамп поговорил по телефону с Зеленским после встречи с Владимиром Путиным. Их телефонный разговор был длительным. Об этом сообщили в Белом доме.
